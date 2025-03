Est-il possible de faire évoluer un traceur moto déjà abouti ? Georide semble avoir trouvé la réponse avec son nouveau traceur, le GeoRide 3s. Ce boitier, qui succède au GeoRide 3, a été entièrement repensé afin d’améliorer son design et son étanchéité, et surtout pour doper ses capacités avec l’introduction de trois nouvelles fonctionnalités. À commencer par la suppression du badge physique qui sert d’interrupteur pour (des)activer la surveillance, cette fonction étant désormais dévolue au smartphone de l’utilisateur.

Le principal manque du G3, souligné lors de notre test (lire Moto Magazine n°384, disponible en ligne pour les abonnés et sur notre boutique), est désormais corrigé. Le G3s permet, grâce au Bluetooth, de localiser une moto dans un espace privé de réseau cellulaire, comme un box situé au 4e sous-sol d’un parking.

Le GeoRide 3s sera disponible à partir du 4 avril 2025, selon deux formules de prix : achat (299 €) ou location sans engagement (14,99 €/mois).

De nouveaux accessoires avec GeoRide Live

À ces fonctions intégrées de série au boitier, l’entreprise Toulousaine propose une gamme d’accessoires regroupés sous la bannière GeoRide Live : alarme sonore (69 €), capteurs de pression des pneumatiques (89 €), alarme de top-case (59 €). Ces nouveaux services s’ajoutent à la longue liste déjà présente sur le G3 : localisation en temps réel, alerte par appel téléphonique, gestion depuis un smartphone via une app, historique des trajets, détection d’incendie, etc. Le GeoRide 3s est de fait le traceur le plus complet du marché.

Pour rappel, les traceurs permettent de signaler le vol d’une moto puis d’indiquer sa position afin de faciliter sa récupération. L’assurance Mutuelle des motards incite à leur utilisation à travers des offres promotionnelles, voire une prise en charge de la franchise vol. Plus d’infos sur georide.fr.