La Can-Am Pulse marque l’entrée de Bombardier Recreational Products (BRP) dans le monde du deux-roues électrique, et le retour de Can-Am dans le milieu de la moto. Elle combine performances, agilité, et autonomie calibrée pour l’urbain et le péri-urbain.

Légère et accessible

La moto impose une allure à la fois futuriste et musclée : lignes anguleuses, phare avant LED et coloris flashy. Avec un poids de seulement 177 kg, c’est une moto très légère pour sa catégorie. Sa hauteur de selle de 784 mm la rend accessible, tandis que son empattement court (1 412 mm) et son rayon de braquage réduit en font une marchine redoutable en zone urbaine.

Puissance, autonomie et châssis

Le moteur Rotax E-Power développe 47 ch en crête et un couple maximal de 72 Nm disponible à l’arrêt. De fait, la machine dispose d’une accélération vigoureuse et des performances proches des motos thermiques 500-650 cm³ compatible A2. La vitesse maximale est de 130 km/h pour préserver autonomie et longévité de la batterie, le tout ajustable selon 4 modes moteur : normal, eco, rain et sport+.

En parlant batterie, la Can-Am Pulse embarque un pack lithium-ion de 8,9 kWh refroidi par liquide, offrant des performances constantes même par forte chaleur. L’autonomie officielle atteint 160 km en usage urbain et 130 km en cycle mixte WMTC. C’est "peu", mais sans doute suffisant pour les petits trajets.

Car grâce au chargeur embarqué et au refroidissement actif, la recharge de 20 % à 80 % s’effectue en seulement 50 minutes sur une borne Level 2 (Type 2 / J1772 selon les marchés). Le freinage régénératif actif et passif permet de récupérer de l’énergie à chaque décélération.

Le châssis de la Can-Am Pulse est plutôt bien doté : fourche inversée KYB de 41 mm, mono-amortisseur Sachs réglable en précharge, freins J.Juan avec disque avant 320 mm et pneus Dunlop Sportmax GPR-300 en 110/70 et 150/60 R17.

Can-Am Pulse : fiche technique

Moteur et batterie :

Type : Rotax E-Power, refroidi par liquide

Puissance : 47 ch (35 kW) crête / 27 ch (20 kW) continue

Couple : 72 Nm de 0 à 4 600 tr/min

Batterie : 8,9 kWh lithium-ion, refroidissement liquide

Autonomie : jusqu’à 160 km en ville / 130 km en mixte (WMTC)

Recharge : 20-80 % en 50 min (Level 2)

Accélération : 0-100 km/h en 3,8 s

Vitesse max : ≈ 130 km/h

Dimensions et poids :

Hauteur de selle : 784 mm

Longueur : 2 030 mm

Largeur : 947 mm

Hauteur min : 1 171 mm

Empattement : 1 412 mm

Poids à sec : 177 kg

Partie cycle :

Suspensions : KYB 41 mm inversée (avant) / SACHS réglable (arrière) – débattement 140 mm

Freins : Disque 320 mm + étrier 2 pistons (avant) / 240 mm + 1 piston (arrière)

Pneus : Dunlop Sportmax GPR-300 110/70 R17 (avant) – 150/60 R17 (arrière)

Equipements techno :

Modes de conduite : Normal, ECO, Rain, Sport+

Équipements : Écran 10,25″ Apple CarPlay, régénération active/passive, chargeur embarqué

Prix : à partir de 16 999 euros