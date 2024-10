Ducati continue de nous dévoiler son catalogue 2025 semaine par semaine. Après les nouvelles Panigale V4 et Multistrada V4, voici le nouveau Scrambler 800 décliné en deux nouvelles versions : Icon Dark et Full Throttle.

L’Icon Dark se distingue par sa livrée "full black" et sa ligne minimaliste. A l’instar de l’Icon "standard", son équipement reste honorable, en témoignent sa fourche inversée de 41 mm et so, amortisseur arrière signés KYB, ses freins radiaux et sa monte de pneus Pirelli MT 60 RS.

La Full Throttle quant à elle, connue pour être inspirée de l’univers du Flat Track, est la plus sportive de cette gamme Scrambler. Dans le même esprit que l’Icon Dark, elle revêt une livrée bien plus sombre... mais pas que ! Outre un silencieux Termignoni et un shifter DQS de série, des couleurs cuivre et argent, des caches façon porte numéro, un sabot moteur, un garde-boue raccourci et le guidon occasionnant une position de conduite basculée soulignent le coté "racing" de cette déclinaison.

Pas de changement coté moteur pour les deux machines ; il est toujours question du bicylindre en L Desmodue de 803 cm3 développant 73 ch et 65 Nm de couple, intégré dans un cadre tubulaire et associé à un accélérateur électronique ride-by-wire. La dotation techno offre toujours l’ABS et le contrôle de traction sur l’angle, ajustables sur l’écran TFT de 4,3 pouces. Le poids de change pas, avec 176 kg à sec pour chaque moto.

Triumph Scrambler Icon Dark et Full Throttle 2025 : disponibilité et prix

La Ducati Scrambler Icon Dark 2025 est moins chère que l’Icon "standard" ! Elle sera proposée ce mois-ci au prix de 9990 euros, soit 1200 euros de moins. La Ducati Scrambler Full Throttle 2025 quant à elle, arrivera en concession au décembre au prix de 12590 euros.