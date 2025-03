Chez Ducati, outre sur le carbone, on parie également sur les séries (ultra) limitées, c’est même assez récurrent. Une nouvelle preuve en est fournie avec cette Panigale V4S Tricolore Italia qui fera le bonheur des fans (ultra) fortunés de la marque et/ou de l’Italie. La belle — on ne peut nier sa magnifique plastique générale aux couleurs des équipes sportives italiennes (non ? Si !) — est en effet vendue 85 000 € (!).

Outre cette livrée “Azzurro” bleu clair que les pilotes du team Ducati officiel portaient le 2 juin 2024 (jour de la fête de la République italienne) au GP MotoGP de Mugello, la belle reçoit des équipements dédiés.

Par exemple (liste non exhaustive) : jantes à cinq branches en fibre de carbone réduisant le poids de presque un kilo par rapport aux jantes forgés de la Panigale V4 S ; système de freinage avant Front Brake Pro+ à deux disques Brembo T-Drive de ø 338,5 mm et épais de 6,2 mm, plus des étriers de course GP4 Sport Production usinés dans la masse dérivés de ceux utilisés en mondial Superbike et un maître-cylindre Brembo MCS 19.21 ; embrayage à sec pour le 4-cylindres en V Desmosedici Stradale développant 216 ch à 13 500 tr/min et 120,9 N.m à 11 250 tr/min.

163 unités, pas une de plus étaient prévues. Pourquoi ce chiffre ? Le “1” correspond au numéro arboré pendant la saison 2024 par Pecco Bagnaia sur sa moto officielle, “63” étant son numéro de course dans la catégorie. Le double champion du monde, titré en 2022 et 2023, a même signé de sa main le réservoir de chacun des exemplaires.

Au fait, la Tricolore Italia a été officiellement dévoilée par le PDG de Ducati en présence du ministre italien des entreprises. Si avec tout ça les collectionneurs ne se précipitent pas… En fait, si, ils se sont bien précipités, puisque toutes les motos sont déjà réservées !