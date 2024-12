La nouvelle Ducati Panigale V4 est une petite révolution. Loin d’être une simple mise à jour, elle offre une meilleure ergonomie, une partie cycle plus affûtée, un V4 modifié pour les normes antipollution Euro 5+, le tout avec un nouveau look. Un tour de force qui, sur le papier, pourrait convaincre les plus indécis.... en attendant notre essai complet !

Déjà très pointue coté équipements, notamment sur la déclinaison V4 S, cette Panigale V4 Tricolore se veut encore plus exclusive. Les 1000 exemplaires numérotés s’habillent de la livrée légendaire de la Ducati 750 F1 de 1984, l’un des modèles les plus emblématiques de la firme. On retrouve donc les 3 couleurs spécifiques et asymétriques de part et d’autre de la moto, sans oublier le damier sur les bas de carénages.

Grâce à leurs fibres de carbone, les jantes sont allégées de 950 grammes par rapport à celles de la V4 S. Le freinage gagne aussi en vigueur, avec le package Front Brake Pro et ses disques Brembo T-Drive de 338,5 mm, secondés par des ailettes. Ils sont pincés par de nouveaux étriers Hypure avec traitement anodisé, avec un maitre-cylindre MCS 19.21 réglable. Du très pointu donc, pour ralentir les 216 ch et 121 Nm de couple du V4 cubant à 1103 cm3.

Comme on pouvait s’en douter, le reste de l’équipement fait de cette Ducati Panigale V4 Tricolore une vraie machine de course : bulle "racing", repose-pieds réglables, selle en alcantara, embrayage à sec et module GPS. Et pour les plus pistards, sachez que la moto sera livrée avec un bouchon de réservoir en aluminium, des convoyeurs d’air à monter sur les étriers de frein, d’un couvercle d’embrayage en carbone et d’un kit de démontage de plaque.

La Ducati Panigale V4 Tricolore sera prochainement proposée au prix de 54 000 euros. Ça pique...