Prenez une Lamborghini Revuelto, fusionnez-la avec la Ducati Panigale V4 S, et secouez le tout : la nouvelle Ducati Panigale V4 S Lamborghini est née ! les Streetfighter V4 et Diavel 1260 avaient déjà eu leurs déclinaisons "Lambo". Alors pourquoi pas la Panigale ? De quoi marquer, une fois de plus, l’appartenance des deux firmes italiennes au groupe Volkswagen...

Cette Ducati Panigale V4 S s’inspire donc la première supercar hybride du constructeur italien : livrée verte et noire texturée par de la fibre de carbone, selle inspirée par l’intérieur de la Revuelto et design des jantes alu proche de l’auto. Même topo pour l’aerodynamique : les ailerons sont redessinés pour évoquer supercar italienne.

Déclinaison "premium" oblige, le carbone fait loi sur de nombreux éléments, tels que les garde-boue, le bouclier thermique et le protège-talon. Le silencieux en titane, signé Akrapovic, gonfle la puissance de l’engin à 218,5 ch et lui fait perdre 2 kg, soit un total de 185 kg à sec.

Les 630 exemplaires numérotés au laser seront livrés avec un certificat d’authenticité, une housse et une béquille arrière assortie à la moto. Un bouchon de réservoir en aluminium, des supports de refroidissement d’étriers de freins, un kit pour ôter le support de plaque et un carter d’embrayage ouvert seront également fournis pour performer sur piste.

La Ducati Panigale V4 Lamborghini s’affiche à partir de 74 490 euros. Elle sera livrée en septembre 2025.