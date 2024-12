Pour des raisons indépendantes de notre volonté, notre dernier débrief MotoGP a subi un problème technique de son. Nous nous en excusons très sincèrement auprès de la communauté des fans de MotoGP, GP Mag et Moto Magazine. Concernant GP Mag, les abonnés seront contactés directement et sachez que l’esprit du magazine va continuer à survivre, sous une forme dont vous serez informés rapidement. Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à bientôt !