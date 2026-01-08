Après 26 ans de travaux, la FFMC (Fédération des Motards en Colère) gagne une avancée majeure pour la sécurité des usagers 2RM (deux-roues motorisés) : l’officialisation, le 9 janvier dernier, de la CIF dans le Code de la route. Une pratique indispensable en cas de congestion du trafic, qui permet - on ne le redira jamais assez - de fluidifier la circulation et d’améliorer la sécurité des motards.

Le bilan du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) de fin 2024, suite à 4 ans d’expérimentation préalable, indiquait une accidentalité rarement mortelle et des règles mieux acceptées. Une preuve parmi d’autres, justifiant la légalisation de la CIF, pratiquée depuis toujours par les 2RM. Un an après, l’heure est au bilan : la FFMC, associée à la LDC (Ligue de Défenses des Conducteurs) dévoile les résultats d’un sondage (lien ci-contre) réalisé auprès des usagers de la route.

Entre satisfaction et critique

Les 500 avis argumentés offrent une première tendance. La légalisation de la CIF, connue par 96% des répondants, est admise pour la plupart, automobilistes compris. Deux tiers estiment que le cadre réglementaire de la circulation interfiles (CIF) améliore les conditions de circulation en cas d’embouteillages – dont un tiers parlent d’une « nette amélioration » et les deux tiers restants d’un effet « plutôt positif ».

Citons aussi l’aspect juridique ; un sondé explique qu’il se sent "moins hors la loi et plus serein, notamment vis-à-vis des assurances en cas d’accident". Et du coté de la sécurité routière, un autre détaille que "les automobilistes font d’avantage attention. Les motards également, ça a permis de prendre conscience que l’interfiles ce n’est pas n’importe quand, n’importe quoi et n’importe comment. Personnellement je roule plus prudemment depuis en interfiles".

En revanche, 30 % des répondants considèrent que la légalisation n’a apporté aucun changement, tandis qu’une minorité juge qu’elle a dégradé la situation. Ces résultats dessinent malgré tout un consensus : une CIF légalisée structure la pratique chez tous les usagers de la route, y compris en enseignement à la conduite.

Une communication perfectible

La communication officielle, selon les répondants, n’a pas été à la hauteur. Et pour cause, 80% la jugent insuffisante, voire trop ciblée sur les motards, habitués de la pratique. Ce qui n’est pas (souvent) le cas des autres usagers, majoritaires et parfois déstabilisés par les 2RM circulant entre deux voies d’embouteillage.

La légalisation de la CIF est sensée, outre les règles à respecter par les 2RM, informer tous les usagers de ses bénéfices pour mieux partager la route. Une perspective d’amélioration qui, comme le souligne l’un des sondés, pourrait prendre la forme d’une campagne médiatique sur l’ensemble du territoire français car (...) certains n’ont pas du tout la culture du partage de la route avec les motos. A suivre, donc.

Rappel des règles de la circulation interfiles (CIF)