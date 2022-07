"Scrambleriser" les motos est si courant qu’on ne s’étonnera pas de voir CFMoto se plier à la tendance en déclinant sa CL-X 700. Alors, simple changement esthétique ou refonte plus profonde ? Un peu des deux...

CFMoto CL-X 700 ADV : un scrambler urbain

Les Ducati Scrambler et Triumph 900 Scrambler vous tentent ? Alors il est probable que cette nouvelle CL-X 700 ADV fasse vaciller vos envies, car moins chère sans pour autant renier ses finitions (voir notre essai vidéo de la CL-X 700 Heritage).

Le train avant de cette version scrambler troque sa roue de 17 contre une de 19 pouces. Les deux jantes, désormais à rayons, se voient chaussées par des pneus typés "trail". Comme le veut la tradition, le garde-boue avant est modifié et surélevé.

En plus de supports de porte-bagages intégrés, d’une bulle haute coiffant le phare avant et de suspensions avec un débattement un poil plus élevé, la moto s’agrémente d’un mode moteur "tout-terrain" pour arpenter les routes et chemins plus tortueux.

Du reste, la moto conserve ses caractéristiques moteur, à savoir un bicylindre en ligne de 693 cm3 (d’origine Kawasaki) développant 74 ch et 68 Nm de couple. A noter que la machine peut recevoir un bridage à 47,5 ch, la rendant de fait accessible aux permis A2.

A l’instar des modèles Heritage et Sport, nous supposons que la moto sera proposée aux alentours de 7000 euros.