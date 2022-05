Les détenteurs du permis A2 sont de plus en plus nombreux ! Et pour cause : depuis le 31 mai 2016 et ce, quelque soit son âge, décrocher et conserver ce permis pendant deux ans est obligatoire avant de passer le permis A. Un mal pour un bien car les fabricants de motos élargissent de plus en plus leurs éventails de modèles bridés pour les "jeunes" permis.

47,5 ch pour la CFMoto CL-X 700

CF Moto suit enfin le mouvement avec sa CL-X 700. Jusqu’à présent réservée aux détenteurs du permis A, elle est désormais disponible bridée à 47,5 ch (35 kw, norme A2). Pour rappel, elle est équipée d’un dérivé du bicylindre de la Kawasaki ER-6 passé aux normes Euro 5. L’avis de Philippe sur la version full est visionnable en vidéo.

Pour plus de détails, les deux versions de la moto ont été testées dans les pages de Moto Magazine : l’essai de CL-X 700 Heritage est à retrouver dans le Moto Magazine n°381 tandis que la version Sport a été essayée dans le Moto Magazine n°386. Aussi, la CL-X 700 Heritage est confrontée aux Triumph Bonneville T100 et Kawasaki Z650 RS dans notre comparatif publié dans notre le Moto Magazine n°383

Côté prix, la CL-X 700 Heritage s’affiche à 6 990 € contre 7 990 € pour la CL-X 700 Sport.