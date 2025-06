Bridgestone dégaine ses nouveaux pneus Battlax Sport Touring T33, promettant une longévité en hausse de 47 % par rapport aux T32. Et pour cause, s’ils restent dans la même lignée (forme globale, bi-gomme à l’arrière), ils gagnent plusieurs améliorations. À commencer par un composé de gomme revu et corrigé sur le profil arrière, doté d’un polymère résistant aux contraintes et à l’usure prématurée. Le nouveau design (rainures plus petites) ralentit lui aussi l’usure, optimise la rigidité du profil et de la bande de roulement, tout en assurant une adhérence à toute épreuve.

Une seule déclinaison

Avec une seule version commercialisée (plus de déclinaison GT), les T33 joue la carte de la polyvalence. Leurs profils sont adaptés à toutes les motos, lourdes ou légères. En effet, les ceintures ont été repensées pour être flexibles : croisées à l’avant et en Mono Spirale à l’arrière.

10 000 km en 10 jours

Pour justifier les +47% de longévité de ses nouveaux pneus, Bridgestone n’a pas fait les choses à moitié : 10 000 km sur 10 jours à travers toute l’Europe, en plein hiver. Pluie, froid et températures négatives n’ont pas fait faiblir les nouveaux Battlax, montés sur une Honda NT1100 chargée en bagages, avec, parfois, un passager en bonus de poids.

Le verdict est sans appel : les T33 ont bien tenu, les photos parlent d’elles-mêmes. On constate une bonne hauteur de gomme, sans usure irrégulière.

Avec le T33, Bridgestone semble avoir atteint le summum du pneu sport touring. Un pneu qui promet longévité, adhérence et polyvalence pour les voyages au long cours. Verdict dans le prochain Moto Magazine !