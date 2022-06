Le vote récent du parlement européen fait-il indirectement pression sur les constructeurs moto ? La question est légitime au vu de la communication de certains d’entre eux. Honda signe un accord avec Sony pour ses futures automobiles électriques (et bientôt les motos ?), Triumph peaufine sa TE-01 et acquiert OSET Bikes... Tandis que BMW met désormais les bouchées doubles en déposant un brevet - déjà déposé en Allemagne en 2019 - aux Etats-Unis sur un flat-twin électrique façon boxer. Plusieurs noms (de "DC 01" à "DC 09") ont été déposés.

BMW Concept Vision DC Roadster : bientôt une réalité ?

En juin 2019, BMW Motorrad présentait un concept futuriste propulsé par un moteur électrique. Celui-ci avait la particularité d’avoir une batterie centrale refroidie par deux "cylindres" évoquant le moteur boxer.

Le brevet déposé aux Etats-Unis nous dévoile le fonctionnement du refroidissement par air et liquide, similaire à celui du moteur propulsant le concept bike. Le premier cylindre recevrait des onduleurs et un dispositif de charge, et l’autre un refroidissement liquide, tous deux secondés par des ailettes sur les flancs favorisant le refroidissement par air. Les batteries étant connues pour chauffer, la technologie développée permettrait de réduire ce désagrément.

Les plans sont encore rudimentaires, mais il est probable que ce soit le point de départ vers le développement de futures motos électriques siglées BMW.