Pas de temps à perdre pour BMW Motorrad : les roadsters S 1000 R et M 1000 R 2025 suivent la présentation des nouvelles S 1000 RR et M 1000 RR. Déclinaisons "Naked" (nues) des hypersportives, les évolutions apportées sont-elles similaires à celles des versions carénées ?

BMW S 1000 R 2025

A l’instar de sa soeur sportive, la S 1000 RR, le roadster voit sa face avant redessinée, arborant un double phare tout aussi agressif. Le train arrière quant à lui, est affiné. Le 4 cylindres de 999 cm3 passe les normes Euro 5+ et gagne 5 ch de plus, soit 170 ch à 11 000 tr/min pour 114 Nm à 9250 tr/min. Il est associé à un rapport de démultiplication final plus court, une contrôle de traction réajusté, un accélérateur fixé à 58° de rotation et un Shift Assistant de série fluidifiant les rapports.

La moto se pare de plusieurs équipements désormais de série, tels que le contrôle de couple MSR, secondé un frein moteur ajustable sur 4 niveaux, un bouton d’appel d’urgence "E-Call" et un port USB-C sous la selle.

Disponible en 3 coloris (noir, bleu/jaune et blanc/bleu/rouge avec le pack M), la BMW S 1000 R 2025 sera proposée au prix de 16 900 euros.

BMW M 1000 R 2025

Sigle "Motorsport" oblige, la M 1000 R 2025 se veut plus radicale et haut de gamme. Son moteur conserve ses 210 ch et 113 Nm de couple, soit les mêmes valeurs que les précédents millésimes. Elle hérite d’une face avant similaire à celle de la S 1000 R, avec le logo "M" apposé sur l’entrée d’air frontale. Et comme sur les autres machines de la plateforme, elle reçoit un accélérateur recalibré à 58°, avec un contrôle de traction revu.

La BMW M 1000 R 2025 débarquera en concession au tarif de 23 500 euros dans les coloris suivants : gris/aluminium, blanc/tricolore M et noir/tricolore M.