Premier fruit de la collaboration entre Qianjiang Motorcycle (QJ Motor) et Harley-Davidson, la X350 est désormais suivie par la X500, un roadster mid-size basé sur la sympathique Benelli Leoncino 500 (voir notre essai). Les premières photos du concept étaient finalement très proches de ce que nous avons là !

Harley-Davidson X500 2023 : américano-sino-italienne !

Une moto sino-italienne siglée Harley-Davidson... qui l’aurait cru il y a quelques années ! Techniquement très proche du roadster Benelli, nous retrouvons le twin en ligne de 500 cm3 développant 47,5 ch à 8 500 tr/min et 46 Nm de couple à 6 000 tr/min. Servie par une boîte de vitesses 6 rapports, il propulserait la moto à une vitesse maxi de 160 km/h.

La partie cycle se compose d’un cadre tubulaire, d’une fourche inversée de 50 mm et d’un amortisseur réglable. Équipé d’un ABS, le freinage avant dispose d’un double disque de 320 mm mordu par un étrier 4 pistons, tandis que l’arrière se pare d’un seul disque de 260 mm pincé par un étrier simple piston.

Réservoir de 13 litres, jantes en aluminium montées en 120/70-17 à l’avant et 160/60-17 à l’arrière, 820 mm de hauteur d’assise et poids total de 199 kg à sec font parties des quelques informations techniques mises à disposition par le géant chinois. Des données qui révèlent une moto finalement assez haute et lourde pour son gabarit.

La Harley-Davidson X500 arrivera-t-elle chez nous ? Si l’on tient compte de son moteur déjà homologué Euro 5 (Leoncino 500 oblige), de son éligibilité au permis A2 et de son freinage ABS, c’est possible, à défaut d’être probable ! Car au vu de de la concurrence sur le segment roadster, il n’est pas certain qu’une telle machine trouve son public sur notre marché. Proposée dans une livrée noire ou orange, la X500 sera commercialisée au tarif de 44 388 yuans (environ 5 900 euros) courant 2023 en Chine.