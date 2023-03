Après de multiples rumeurs - un petit sportster Harley et une déclinaison custom de la 500 Benelli - le partenariat entre QJ Motor et Harley-Davidson prend forme fin 2022 avec les premières images des Harley-Davidson X350 et X500.

C’est finalement la Harley-Davidson X350 qui signe le premier aboutissement de l’alliance entre la firme de Milwaukee et le géant chinois. La moto hérite du moteur des QJ SRK 350/400, soit un bicylindre en ligne de 353 cm3, siglé H-D cette fois-ci. Associé à une boite 6 vitesses, il développe 36,7 ch et 31 Nm de couple.

Coté cycle, c’est la Benelli BN302 qui sert de base à la nouvelle petite Harley, avec des jantes de 17 pouces, une fourche inversée, un mono-amortisseur réglable et un réservoir de 13,5 litres. L’ensemble affiche tout de même 195 kg tous pleins faits, avec une vitesse maximale annoncée de 145 km/h.

Réservée au marché chinois (pour le moment ?), la Harley-Davidson X350 sera proposée dans 3 coloris (orange, noir, gris) à un tarif avoisinant les 4500 euros.

Harley-Davidson X350 - fiche technique

Moteur :

bicylindre en ligne, refroidissement liquide, 353 cm3

Alésage x course : 70.5 x 45,2 mm

Puissance : 36,7 ch (27 kW)

Couple : 31 Nm à 7.000 tr/min

Alimentation : injection électronique ESPFI

Partie cycle :

Boite de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : par chaîne

Cadre : treillis tubulaire en acier

Suspension avant : fourche inversée de 41 mm

Suspension arrière : amortisseur réglable (détente et précharge)

Frein avant : Disques flottants, étriers 4 pistons

Frein arrière : Disque fixe, étrier simple piston

Roues : jantes de 17 pouces en aluminium

Pneus : Pirelli Angel ST, 120/70-ZR17 (avant), 160/60-ZR17 (arrière)

Dimensions :

Longueur : 2.110 mm

Empattement : 1.410 mm

Hauteur de selle : 817 mm

Garde au sol : 185 mm

Angle de chasse : 24°8’

Réservoir de carburant : 13,5 litres

Poids : 180 kg à sec, 195 kg tous pleins faits