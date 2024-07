Le contrôle technique moto (CT2RM), toujours aussi impopulaire car inutile pour la sécurité des motards, a généré plusieurs opérations signées par la FFMC, dont le fameux "Tour de France des Vaches à Lait". Un périple de 27 jours sur 60 départements avec le passage en relais, entre 52 antennes sur le territoire, d’une vache en peluche baptisée "Valoche". Accompagnée d’un pot au lait, réceptacle de doléances, elle est le symbole du racket des motards, en référence à l’exploitation industrielle des vaches à lait.

Ce "Tour de France" a été bouclé ce samedi 29 juin à Paris. Plusieurs antennes FFMC se sont réunies pour l’occasion : 28, 44, 45, 69, 76, 78, 89, 83, 91 et PPC (Paris Petite Couronne). Sur la fin du parcours, "Valoche" a été remise à la FFMC 78 puis à la la FFMC PPC pour être déposée devant le lion de Belfort, symbole de résistance trônant sur la place Denfert Rochereau à Paris.

A l’origine, le parcours devait se terminer devant le Conseil d’État, responsable, sous l’action de plusieurs associations anti-2RM, de la mise en place du CT2RM. Hélas, cette fin de parcours a été refusée par la Préfecture de Police de Paris.

Avec 52 antennes FFMC et des milliers de motards mobilisés sur 27 jours, le tout couvert par la presse régionale, on peut décréter que cette opération est un succès ! Et ensuite ? La FFMC ne lâche rien, et se tient prête à rencontrer le futur ministre des Transports...

Crédit photos : FFMC PPC, FFMC 76, Phil’Sen