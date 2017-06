Anonyme

le 26 juin à 11:33

Nuisances sonores Que fait la police ? 12e arrondissement de Paris

je sors de La Gare du Charolais, derrière la gare de Lyon

beau bistro qui fait l’angle en face du commissariat du 12e

super des motos arrivent : quinquas, quadras, look biker, une bande d’utilisateurs de bicylindres de technologie 1930, pas de garde au sol, refroidissement flaques d’eau… enfin, chacun son truc et tant mieux pour eux Seul problème de déontologie

Plus de place pour passer sur le trottoir, ou à peine, me plains pas suis valide, moi....

mais ce qui me gêne : on pend des prunes pour pas de gants, pas de gilet jaune, mob du petit voisin bruyante à remettre en configuration d’origine ect...

Nos " copains " motards arrivent dans un vacarme terrible, boucan d’enfer, devant la commissariat du 12e, sont en terrasse et repartent sans aucune gêne sans aucune remarque des keufs !

Je ne parle pas des brêles aux plaques non homologuées ni des casques farfelus....

IMPUNITE TOTALE DEJA VUE SUR LES CHAMPS ELYSEES ou à Bordeaux, Bassin d’Arcachon, etc… partout quoi

Faut acheter une Harley pour faire ce qu’on veut ?

Comment expliquer aux gamins qu’il faille respecter les lois ?

PS : je n’en veux pas aux Harley , c’était juste un coup de sang sur le fait, il en va de même pour certains Tmax pots libres, pour les pseudo sportifs en japonaises assourdissantes qui croient que plus leur moto pétouille, plus grosses sont leurs couilles !

Eh les rebelles, il y a des circuits pour ça et la population nous déteste assez, pas la peine de donner le bâton pour se faire battre...

Livio