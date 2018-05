Pour la quatrième fois de l’année, la FFMC 83 a organisé une manifestation pour protester contre l’abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes du réseau secondaire. Une centaine de motards et une vingtaine d’automobilistes étaient présents.



Convaincre

Sébastien Roig, coordinateur de la Fédération française des motards en colère du Var (FFMC 83), et Thierry Modolo pour les automobilistes ont fait le point sur ce qui attendait les usagers de le route si ces derniers ne se mobilisaient pas.



Parcours

Vers 14 heures, c’est un convoi klaxonnant et vrombissant qui s’est dirigé tout d’abord vers la mairie de Toulon pour se rendre sur la très fréquentée zone commerciale de La Valette. Les manifestants se sont ensuite positionnés à l’entrée de la ville de Hyères, causant d’énormes ralentissements en ce samedi après midi.

À chaque halte, les militants de la FFMC83 distribuaient des tracts informant la population de ce qui allait être mis en place en termes de limitations de vitesse et d’inflation sécuritaire.

Encore plus déterminés, les motards et automobilistes réfléchissent déjà à la prochaine manifestation si le gouvernement persiste.