Pour son premier navigateur destiné à la moto, la marque espagnole TwoNav a choisi la polyvalence. Les cartes intégrées permettent de rejoindre sa destination en empruntant aussi bien les routes bitumées que les pistes carrossables. Est-ce un gage de gain de temps ? Pas forcément, mais à coup sûr de diversité.

Baroudeur

D’aspect, l’Aventura Motor (649 €) est plus proche d’un Garmin tout-terrain eTrex que d’un 100 % route Zūmo : surface équivalente à celle d’un smartphone 5" (h 130 x l 80 x e 28 mm), écran résistif de 3,7" (résolution 480 x 640 pixels), boitier antichoc, étanchéité IP67 (poussières et immersion temporaire), etc.

Ce côté baroudeur est confirmé par son usage multimodal (randonnée, 4x4, vélo/VTT, parapente, etc.). Par contre, il est impossible de relier un kit audio.

Parmi les caractéristiques techniques, Il est à noter la présence d’une puce de géolocalisation à basse consommation, très précise et compatible avec plusieurs systèmes (GPS, Galileo, etc. excepté le Glonass russe). La batterie de 5000 mAh autoriserait une autonomie de 24 h.

Nombreuses fonctionnalités

Du côté des services, l’Aventura Motor est généreux. Outre le traçage d’un itinéraire à l’aide du logiciel d’édition Land (version standard ou premium), il est possible de fusionner des cartes (OpenMaps, TomTom, etc.) pour augmenter le degré d’informations.

De plus, un espace sur le nuage CloudGO facilite le stockage et le partage d’informations entre différents terminaux. La fonction « See me » (gratuite pendant 6 mois) permet de suivre le parcours en temps réel et donne la possibilité de prévenir un contact pré-enregistré en cas de problème via un bouton d’alerte intégré. Les mises à jour s’effectuent uniquement par Wi-Fi.

Notre équipe est à pied d’œuvre pour évaluer ce PND. Rendez-vous dans un prochain numéro de Moto magazine pour u compte rendu complet.

Infos : twonav.com