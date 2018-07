Chat noir, Chat noir : 4éme course side-car Classic RSCM 2018

Photos de Jean François Janvier et Mickaël Delarue pour les photos du bac à graviers. Carole les 16 & 17 Juin 2018 : Un grand merci à Marc et Julie de Motors Events pour leur organisation et merci à la direction de course, hyper réactive et efficace. Carole, course sous les couleurs de notre partenaire… Chat noir malgré ce bon environnement. Très bonnes conditions de course (...)