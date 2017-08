315 participants (toutes les séries complètes) et plus de 125 bénévoles se sont réunis les 22 et 23 juillet sur le circuit du Val de Vienne au Vigeant (86) pour la 16e édition du Trofeo Rosso afin d’y faire rouler des motos italiennes, anciennes et modernes, quelques anglaises (toujours les bienvenues) et les incontournables side-cars.

Côté météo, le week-end était en demi-teinte avec un samedi placé sous le signe de la pluie et un dimanche bien plus clément.

Ambiance décontractée et bonne humeur sont l’âme de ce rassemblement dont l’entrée est gratuite pour les visiteurs.

L’accès à la piste étant limité, 200 participants n’ont malheureusement pas pu s’inscrire faute de places. La rançon du succès.

Pour l’année prochaine il est fortement recommandé de prendre contact avec l’organisation le plus tôt possible par le biais de son site internet trofeorosso.org.

