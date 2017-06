Le 29 avril 2017, le Travel Park a ouvert ses portes à Rigny-Ussé à l’ouest de Tours (Indre-et-Loire). C’est dans ce lieu privilégié que les équipes de l’agence T3 accueillent les futurs voyageurs à moto !

Pendant 2 à 7 jours, les instructeurs du Travel Park enseignent les fondamentaux de l’organisation et de la réussite d’un road-trip à moto ou en voiture. Les apprentis aventuriers sont formés autour de quatre grands pôles qui reposent avant tout sur des valeurs d’humanisme et de solidarité avec pour ambition une meilleure compréhension du monde.

Créé en collaboration avec BMW France, Garmin France, Continental et T3 Aventures,

le Travel Park se propose d’améliorer le potentiel de chacun dans la maîtrise et la

connaissance du voyage aventure. Une formation basée sur la curiosité, la solidarité, le

respect, le courage et l’humilité.

Émanation de T3 Aventures

Les équipes du Travel Park sont emmenées par Eric Massiet du Biest qui, depuis 1988 et après deux tours du monde, organise et partage des voyages d’aventure à la recherche des rencontres humaines et de paysages grandioses, loin de toute forme de compétition ou chrono.

Il a créé l’agence de voyages T3 Aventures, qui, depuis 2007, est devenue partenaire officiel de BMW Motorrad pour organiser des voyages à travers les continents pour des Français en solo ou en duo sur des motos de grosse cylindrée de la marque.

Éviter l’accident

La perte d’un ami en 2013, suite à une erreur de pilotage lors d’une expédition de 3 mois

entre Pékin et Paris, a motivé la création de cette école particulière. Pour éviter ce genre d’accident, Eric Massiet du Biest s’engage à préparer les voyageurs afin que la découverte de nouveaux espaces rime uniquement avec plaisir et sécurité. La formation s’articule autour de 4 pôles élémentaires :

1- Organisation, démarches administratives

Lors de cet atelier, les élèves sont sensibilisés aux contraintes techniques et administratives d’un voyage. Démarches administratives, douanes, fret, assurances, devises, visas, bivouacs, relations aux autorités doivent être intégrés à la préparation afin bien planifier et maîtriser son budget.

2- La santé

Il est important de bien connaître son corps avant de voyager. Les participants sont sensibilisés à cet « outil » fragile et complexe afin de le préserver. Ils sont initiés aux gestes de premiers secours qu’il s’agisse de chute, de blessure voire même de morsure. Il est indispensable d’enseigner la gestion de l’hygiène dans un environnement inadapté et d’acquérir de nouveaux réflexes ainsi que des notions de survie pour éviter les mauvaises surprises.

3- La navigation

Les fondamentaux de la cartographie et de la navigation doivent être assimilés en amont. Cela passe par la maîtrise d’outils numériques et GPS ainsi que par la lecture et production de roadbooks afin de ne jamais être dépendant d’un seul outil.

4- Ne faire qu’un avec son véhicule

Comprendre le fonctionnement de son véhicule et identifier ses organes sensibles permet de les surveiller pour mieux les préserver. Le voyageur pourra alors anticiper et diagnostiquer une panne. Cette formation a pour vocation de former des « endurants » et non des « enduristes » afin de maîtriser son véhicule quel que soit les circonstances.

Travel Park propose 7 stages de niveaux et de thèmes différents sur 2 à 7 jours.

Site : www.travel-park.fr