Motos et voitures mythiques, préparations spéciales et bolides survitaminés ont toujours fait partie de la vie du rocker préféré des Français. Rêvant de devenir pilote et persuadé à ses débuts que sa carrière tournerait court, Johnny amoureux de belles mécaniques et de sensations fortes a concouru dans des compétitions mythiques telles que le Monte Carlo, le Dakar, le rallye de Tunisie et du Maroc et bien d’autres encore.

Cet ouvrage de Jean Basselin, pilote et compagnon de route de Johnny, est fort bien documenté. Avec ses belles photos (malheureusement à la qualité d’impression parfois perfectible), ses récits courts et efficaces et ses anecdotes étonnantes, ce beau libre nous emmène dans les coulisses moins connues de l’idole des jeunes. L’occasion de se rendre également compte que Johnny n’a pas toujours roulé HD, loin s’en faut.

Ce livre à 200 à l’heure, véritable succès de librairie, fleure bon la liberté, la démesure et la passion, à l’image de la vie de notre regretté Jojo national auquel les motards ont rendu un vibrant hommage le 9 décembre.

Johnny Hallyday. Mes motos et voitures d’exception. Editions Hugo et Compagnie. 208 pages. 315 mm x 254 mm. 24,95 €