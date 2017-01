Vitesse

S’initier à la piste ou préparer sa saison

20 et 21 mars - Le Mans

Préparez-vous pour la Women’s Cup du mois d’avril avec un stage-conseil sur le circuit Bugatti, encadré par des éducateurs sportifs brevetés d’État expérimentés, tels que Kenny Foray, Baptiste Guittet, Axel Maurin et Damien Saulnier. Un créneau spécifique pour les féminines a été mis en place, vous aurez également l’occasion d’assister à un débriefing vidéo de votre roulage.

- 6 et 7 mai - Ledenon

Une semaine avant la 2e manche de la Women’s Cup, le circuit de Ledenon accueille un stage conseil pour vous perfectionner ou débuter sur piste avec l’accompagnement d’éducateurs. Une occasion de découvrir ou redécouvrir le circuit gardois.

Faire de la compétition

Nouveauté en 2017 : à la demande des pilotes de vitesse féminines, la Women’s Cup se déroule sur 3 manches entre avril et juin. Vous pouvez choisir de participer à une, deux ou trois manches et faire partie du classement général final.

Women’s Cup, lors des 24 Heures Moto - Le Mans

15 et 16 avril 2017

Comme en 2016, la Women’s Cup, course de vitesse moto féminine, revient en ouverture des 24 Heures Motos du Mans sur le circuit du Bugatti (Sarthe). Première manche de la saison, la course s’annonce grandiose dans l’ambiance d’un événement international majeur.

Women’s Cup à Ledenon (30)

13 et 14 mai 2017

Dans le cadre des WERC, le circuit de Ledenon accueillera les pilotes de tout niveau pour la seconde manche de la Women’s Cup.

Women’s Cup - 12 Heures de Magny-cours à Magny-Cours (58)

2 au 4 juin 2017

Dans la continuité des 24 Heures Motos, ce sont les 12 heures de Magny-Cours qui accueilleront la finale de la Women’s Cup de l’année.

Moto-cross

Courir dans un championnat

Château Gontier (53), le 12 mars

Le championnat de France de Motocross féminin débute le 12 mars à Château-Gontier. Avec 25 participantes en moyenne chaque année et 8 épreuves dans toute la France, ce championnat est ancré dans le calendrier du sport moto.

C’est l’occasion de côtoyer sur le terrain des pilotes de renom comme Livia Lancelot, Justine Charroux ou Amandine Verstappen mais aussi de vivre tout au long d’une saison au cœur de l’ambiance des paddocks de motocross au féminin.

Apprendre et se perfectionner

- 28 et 29 janvier à Alès (30)

27 et 28 février en Lorraine

13 et 14 mai en Creuse

9 et 10 septembre en Haute-Normandie

Ludivine Puy, ex-championne du Monde d’Enduro, vous accompagne lors de ces 4 dates afin de vous faire découvrir l’enduro mais aussi de perfectionner votre pilotage ou de vous préparer pour la grande classique de l’enduro au féminin du mois de juillet, l’Endurose à Beaujeu (69).

Pratiquer la randonnée de loisir

- 14 juillet : balade à Beaujeu

Pour vous préparer la veille de l’Endurose, vous pourrez participer à une randonnée conviviale sur les terres beaujolaises, encadrée par Stéphanie Bouissou. Ceci est l’occasion de vous mettre en jambe et de peaufiner vos réglages avant le début de l’épreuve.

Participer à une course 100% féminine

- Endurose le 15 juillet à Beaujeu (69)

Après le succès de la dernière édition, l’Endurose se tient à Beaujeu en 2017 sous l’égide du Team tout terrain beaujolais, créateur historique de l’épreuve. Une course d’Enduro 100 % féminine pour tous les niveaux.

