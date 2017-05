Au sommaire de l’émission du 14 mai :

. Pleins feux sur le Grand Prix de France moto 2017

Le Grand Prix de France poursuit sa progression et se rapproche encore plus du cap des 100 000 spectateurs en 2017. Modification du règlement, installation d’un logiciel unique pour tous les teams, retour de Michelin en tant que manufacturier unique depuis 2016... ajoutez à cela les transferts de Vinales chez Movistar Yamaha et de Lorenzo chez Ducati, l’arrivée de KTM avec comme pilotes Pol Espargaro et Bradley Smith ; et surtout le passage de Johann Zarco en MotoGP chez Yamaha Tech3, et vous avez tous les ingrédients pour vivre une saison 2017 exceptionnelle ! Tous ces éléments, associés à l’éclosion d’une nouvelle génération, permettent d’expliquer une redistribution des cartes. Et promettent un GP de France, le 21 mai au Mans, des plus fabuleux. La radio des motards ne pouvait passer sous silence un tel événement, aussi les présentations sont faites !

. 40e Balade des Vieux Clous

Tout les détails sur la plus ancienne balade de motos anciennes en France. Trois jours de rallye à travers les Hauts-de-France. Dimanche 21 mai, exposition des motos à la ferme du Mont-Garin - Lambersart près de Lille. Parmi elles, des marques de légende comme Vélocette, Norton, BSA ou Harley-Davidson... Bref, pour ceux qui ne sont pas fans de vitesse, il y a d’autres matière à occuper sa passion pour la moto le 21 mai prochain, et Kiqincoup s’impose comme la radio de toutes ces formes de passion !