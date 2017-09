Après 7 ans d’existence, la Fête de la moto de Rieux-Minervois (Aude) a trouvé son rythme de croisière. Organisée par le MCP (Moto Club Pirate) « The Freedom », dont Corinne - sa présidente - tient les commandes d’une main de maitre, ce rassemblement attire de plus en plus de monde chaque année.

Pas inaperçu

Pas moins de 500 motos, venues de partout - de la japonaise, des trikes, du custom Harley ou Triumph, des motos rétro, de la sportive, des roadsters - ont été comptabilisées durant l’évènement. Inutile de dire que dans cette petite commune d’un peu plus de 2 000 âmes, ce genre de manifestation réunissant tant de motards ne passe pas inaperçu.

Un beau programme

Au programme de ce week-end de fête figuraient des balades à moto, de l’art de rue, des stands de motos et d’accessoires… sans oublier une ambiance musicale de haut rang. Largement de quoi passer un bon moment en cette fin de mois d’août avant d’affronter la rentrée de septembre.

Pur métal

Les festivités ont commencé dès le vendredi soir avec deux concerts de pur métal avec les groupes « Suden Disaster » et « Made in Iron » célèbre pour ses reprises d’Iron Maiden. Le samedi, la musique était toujours de mise. Les visiteurs ont eu droit à de la danse amérindienne accompagnée de flûte de pan ainsi qu’à trois concerts rock avec « Pim Pam Poum », « Raw Hide » et « T bird ». Le soir, la coqueluche de l’événement était une effeuilleuse burlesque, spécialiste de pole danse (sur une barre verticale en métal). La soirée s’est poursuivie avec un spectacle de jonglerie et de danse de bâtons de feu.

Pour toutes les bourses

Quelques professionnels de la moto avaient fait le déplacement, à l’instar du couple Karine et Richard Miffre, venu de loin pour présenter leurs divers objets de marbre peints par leurs soins.

Dafy moto, Eden moto et Yamaha Carcassonne étaient également présent, ainsi que des artisans de Limoux venus présenter leurs spécialités locales. De quoi repartir rhabillé et nourri pour l’hiver ! A la fin de chaque journée, une tombola permettait de faire gagner de nombreux lots.

L’édition 2017 ayant été un bon cru pour l’organisateur, il est très probable que cette Fête soit reconduite l’an prochain. Si vous êtes dans la région, n’hésitez pas à passer à Rieux-Minervois où l’on célèbre dignement la moto.

D’après un reportage de Alicia Huguet