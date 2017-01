Il est sorti et ça se fête ! L’incontournable calendrier des moto-clubs et des événements motocyclistes de l’année, réalisé par l’équipe de choc de Kiqincoup Tetoupal, a cartonné. Le lancement a eu lieu le 14 janvier au restaurant Zen Motors, dans le village moto de Seclin (Nord). Ambiance motarde et musicale garantie !

Le calendrier K1C est distribué par la fine équipe de « diffuseurs » dans les bonnes enseignes du Nord de la France et de la zone frontalière de la Belgique, mais également au salon Motor Show de Bruxelles, à Moto Légende et à Pecquencourt.

Des artistes mis en avant

Il est loin le temps du premier almanach format A4 qui reprenait les dates des rendez-vous motard de l’année… 2001. Le calendrier des Kiqincoup est aussi un bel objet.

Après les dessins humoristiques de Fred et les peintures à l’aérographe d’Émeline, les magnifiques dessins de Jean Bastiani illustrent la version 2017 qui s’est épaissie de 8 pages.

Plus de place, donc plus de rédactionnel pour découvrir des profils passionnants de moto-clubs ou de valeurs montantes comme Tony Falcone, champion moto à 13 ans.

Rappelons que ce calendrier est gratuit grâce aux annonceurs, professionnels et moto-clubs de la région Nord-Pas-de-Calais. On le trouve dans tous les principaux lieux fréquentés par les motards. Mais il s’exporte de plus en plus, alors peut-être le retrouve-t-on quelque part en France au détour d’une balade dans un bouclard ou un point d’étape moto.

Calendrier des moto-clubs et événements moto de Kinqincoup Tetoupal



48 pages, tirage de 35 000 exemplaires

Gratuit !

Sans attendre, vous pouvez déjà télécharger la version pdf du calendrier disponible sur le site : http://k1c.free.fr

Kiqincoup Tetoupal, c’est l’émission radio des motards, diffusée sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 FM et également disponible chaque semaine sur www.motomag.com

Contact : courriel k1c@orange.fr ; tél. : 06 15 99 05 34.