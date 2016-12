Piloter autrement, ça rapporte énormément !

Des réflexes simples adoptés au quotidien permettent de réduire considérablement votre consommation : 1 litre aux 100 km minimum. Pour cela, voici nos recommandations :

➢ Respectez les distances de sécurité afin de limiter ses freinages, synonymes de grande consommation ;

➢ Evitez les démarrages en trombe, risqués et grands consommateurs d’essence ;

➢ Roulez à vitesse constante et passez les rapports progressivement : multiplier les accélérations et les décélérations, ça donne de belles sensations, mais ça vous fait consommer au bas mot 40 % de carburant en plus. L’ouverture des gaz doit donc se faire « step by step », surtout à froid où la moto à tendance à davantage consommer ;

➢ En ville, roulez systématiquement en dessous du régime du couple. Il est généralement conseillé de rester sur une plage de 1 000 à 2 000 tr/min : un coup d’œil régulier au compte-tours et des rapports de vitesse bien passés, et le tour est joué ;

➢ Sur autoroutes et autres voies rapides, c’est la conduite en « cruise control » qui prime : restez au même régime ;

➢ Dans une descente, laissez une vitesse et levez le pied de l’accélérateur afin de couper l’arrivée de carburant : vous mettre au point mort ne sert absolument à rien ;

➢ Coupez le contact à partir d’un arrêt de 30 secondes de votre moto : redémarrer votre moteur coûte moins cher que de le laisser tourner ;

➢ Entretenez votre moteur de façon régulière : un allumage déréglé et des bougies encrassées « boostent » automatiquement votre consommation. De même, pensez à changer l’huile moteur, tous les 2 000 km environ, faites changer la synchronisation des cylindres et nettoyez ou changez régulièrement votre filtre à air. Pour finir, ayez toujours en tête qu’une chaîne en perpétuel frottement contre les disques, trop tendue ou mal graissée, mais aussi des roulements de roues à bout de souffle augmenteront vos dépenses à la pompe. Ici encore, tout est une question d’entretien… ;

➢ Choisissez les stations à bas prix : pour les pros, l’offre Axéane proposée dans le cadre de la carte carburant Total GR vous assure de profiter du prix le moins cher, grâce à un système de comparaison avec le prix affiché et le barème national en station. Tout cela en simplifiant la gestion de vos frais de carburant et de déplacement professionnels : fini les tickets de caisse perdus ou effacés par le temps et les notes de frais à saisir !

En respectant à la lettre ces consignes, vous ferez d’une pierre… trois coups : vous réduirez votre facture de carburant, vous limiterez les comportements dangereux au guidon et vous éviterez de vous faire flasher et d’entamer ainsi les points sur votre permis.

Équipez-vous malin…

Voici quelques astuces de bon sens à appliquer à chaque trajet pour limiter les émissions de CO2 et prendre soin de votre budget :

➢ La prise au vent, ça coûte énormément : évitez les blousons et pantalons trop bouffants ainsi que les écharpes. À moto, en mode éco-conduite, les vêtements se portent près du corps pour un parcours plus fluide, plus économique… et plus confortable ;

➢ Toujours dans le but d’éviter les prises au vent, laissez, si vous le pouvez, vos sacs à dos à la maison et abaissez votre pare-brise si vous en disposez sur votre machine ;

➢ Une moto lourde consomme plus : oubliez sacoches et top-case dans la mesure du possible. Si vous ne pouvez vous en passer, optez pour les modèles légers proposés sur le marché des accessoires ;

➢ Ne roulez pas en sous-gonflage : 0,5 bar en moins peut augmenter votre consommation de 0,5 l aux 100 km. Vérifiez par conséquent régulièrement la pression de vos pneus et n’hésitez pas à surgonfler de 0,2 bar par rapport aux préconisations constructeur. C’est intéressant en termes de consommation et côté sécurité, c’est aussi une bonne idée ;

➢ le GPS, c’est pratique, mais votre précieux objet puise directement son énergie dans votre réservoir. Utilisez plutôt votre smartphone et téléchargez l’une des nombreuses applications de guidage : Waze ou CoPilot Live sont particulièrement recommandées pour leur précision et leur simplicité d’utilisation. Et d’une manière générale, pour les mêmes raisons, passez-vous des accessoires électriques qui augmentent considérablement votre consommation.

Vous pouvez même aller plus loin dans l’éco-conduite en suivant des formations dispensées par des organismes spécialisés ou des associations de prévention routière. Certains stages sont même proposés sur circuit afin de conjuguer recherche d’économies et de sensations fortes !

Dans un premier temps, ces conseils appliqués au jour le jour vous permettront de réaliser de belles économies sur votre consommation de carburant, sans entamer votre plaisir de conduite. Pensez à adopter ces habitudes de bon sens au guidon et votre budget vous dira un grand MERCI !