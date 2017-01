Une série de 5 documentaires relate le voyage de Mélusine Mallender, sur sa Triumph Tiger en Asie du Sud. Un périple exceptionnel, que l’on peut voir à la télévision, sur la chaîne de la TNT Voyage.

3e saison de « Ne te dégonfle pas »

Mélusine Mallender s’aventure en Asie du Sud à moto sur une Triumph Tiger

Diffusion à partir du jeudi 2 février 2017, tous les jeudis à 20h55

28 000 km de liberté totale

Indonésie, Myanmar, Népal, Bangladesh, Pakistan et Iran… pour cette 3e saison, Mélusine sillonne 28 000 kilomètres en quête de témoignages sur le sens du mot Liberté. Paysages incroyables et portraits captivants seront à découvrir au fil de son audacieux road-trip hors des sentiers battus.

Depuis sa dernière expédition, sur les routes africaines, la téméraire globe-trotteuse poursuit son défi : celui de parcourir le monde, seule en moto, dans des pays au contexte politique et social souvent complexe.

Équipée de plusieurs caméras, cette amoureuse des grands espaces, fascinée par les

différentes cultures, offre aux téléspectateurs un tour d’horizon sans artifice au cœur de

l’humanité.

- Jeudi 2 février à 20h55 : l’immersion commence en Indonésie, le plus grand

pays musulman au monde, de la mégalopole de Jakarta aux plages de Bali, en passant par les forêts de Sumatra, la jeune femme roule et questionne les habitants sur leurs rêves et leurs quotidiens.

- Jeudi 9 février à 20h55 : le voyage continue au Myanmar non sans embûches car

Mélusine ne peut y entrer sans escorte avec sa moto. Plus au moins libre de son trajet,

la jeune femme s’émerveille des paysages, s’exerce aux coutumes locales et se révolte

contre la condition des femmes girafes.

- Jeudi 16 février à 20h55 : Mélusine remet son casque pour le Népal, le pays des

géants himalayens. Hauts plateaux du Mustang, Katmandou, la plaine du terraï, Mélusine se perd avec joie dans ce si beau pays encore meurtri par les récents

tremblements de terre et y rencontre des femmes exceptionnelles.

- Jeudi 23 février à 20h55 : la motocycliste découvre le Bangladesh, un pays tourmenté par les catastrophes naturelles et d’une grande pauvreté. La jeune femme est très vite accueillie par ces nombreux habitants, surpris de voir une femme au guidon d’une moto.

- Jeudi 02 mars à 20h55 : retour en Iran et dernière étape au Pakistan. 5 ans depuis son dernier voyage en Iran, Mélusine redécouvrir le pays, cette fois, elle sera seule. Pour y accéder, elle doit traverser le Pakistan, un pays qui inquiète beaucoup ses proches. La jeune femme rencontre, grâce à la moto, des personnes qui l’aide et se confient.

