Le champion du monde Superbike 2014, Sylvain Guintoli, fera son retour en MotoGP lors du Grand Prix de France 2017 (19 au 21 mai). Le team officiel Suzuki Eckstarr a fait appel au Drômois pour pallier au forfait d’Alex Rins, toujours blessé au bras depuis son crash survenu lors des essais au Grand Prix des Amériques. Guintoli avait déjà roulé en MotoGP en 2007 et 2008. En 2017, ce dernier est pilote Suzuki dans le championnat anglais de Superbike (Team Bennetts).

Il y aura donc trois Tricolores alignés sur la grille de départ : Johann Zarco, Loris Baz et Sylvain Guintoli.

Les commentaires de Sylvain Guintoli

« Avant tout j’aimerais remercier Suzuki pour l’opportunité qu’il me donne. Je suis très excité à l’idée de pouvoir piloter devant mon public français, cette GSX-RR qui est une des motos les plus rapides au monde. Ce Grand Prix de France au Mans me rappelle beaucoup de souvenirs… Je me souviens notamment d’avoir mener cette course durant quelques tours en 2007. Le challenge s’annonce difficile. Il va falloir m’adapter à ce puissant prototype de MotoGP, ainsi qu’aux pneus Michelin, mais l’objectif est de profiter à fond de cette expérience et de donner le maximum pour l’équipe Suzuki Ecstar. Le test de mardi me permettra de me familiariser avec cette moto, d’en comprendre un peu le fonctionnement. J’aimerais également souhaiter un bon rétablissement à Álex. »

Les commentaires de Davide Brivio, team manager

« C’est pour nous une belle opportunité d’avoir pu obtenir Sylvain en remplaçant, car il dispose d’une solide expérience, que ça soit en MotoGP ou en Superbike, championnat au sein duquel il a d’ailleurs été sacré. Et puis il fait déjà partie de la famille puisqu’il court pour Suzuki en British Superbike. Nous tenterons avec lui de poursuivre le développement de la Suzuki GSX-RR afin de l’améliorer. L’objectif est de proposer un package plus compétitif à Álex pour son retour, que nous espérons rapide. Pendant ce temps-là, nous allons faire en sorte de tirer profit de ces courses. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Sylvain dans notre team. Qu’il en profite au maximum de cette opportunité. Nous sommes également heureux pour les fans français, qui disposerons d’un représentant en plus au départ de leur course. »

Crédit photo : motogp.com