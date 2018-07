Assurément la course la plus excitante de la saison pour l’instant. Le Grand Prix des Pays-Bas 2018 disputé sur le tracé d’Assen a été magnifique. Impossible de revenir sur tous les dépassements tellement ils ont été nombreux. À 6 tours de l’arrivée, six pilotes pouvaient s’imposer, huit pouvant jouer une place sur le podium.

Comme une course de Moto3

Rien que le départ a été fou. Jorge Lorenzo, seulement dixième sur la grille se retrouvait second dès le troisième virage. Premier avant la fin du premier tour. Incroyable. Ensuite, on a vu les Márquez, Rossi, Dovi, Lorenzo, Viñales s’affronter, avec des changements de leaders à chaque instant. Du grand spectacle ! Et comme si cela ne suffisait pas. Alex Rins, Cal Crutchlow, Aleix Espargaró et Johann Zarco sont venus se mêler à la lutte. À ce moment précis de la course, neuf pilotes sont en lice pour la victoire. Un regroupement favorisé par le vent qui a incité les pilotes à réduire rythme.

Marquez au-dessus...

Mais à trois tours de l’arrivée, Marc Márquez est passé en mode extraterrestre. Il s’est porté en tête, signant au passage le meilleur tour en course. Il a réussi à créer un léger écart, suffisant pour filer vers la victoire sans être inquiété. Maverick Vinales et Alex Rins, la surprise du jour, étaient les deux les mieux placés à l’entame du dernier tour pour viser le podium. Rins s’est adjugé la deuxième place devant Viñales.

Andrea Dovizioso et Valenrino Rossi complètent le top 5. Les deux hommes se disputaient la deuxième place avant de se gêner à deux tours de l’arrivée. Cal Crutchlow s’est classé sixième, devant Johann Zarco (7e).

Le trou au championnat

Au général, Marc Márquez accroit son avance en tête du classement. Il dispose de 41 points d’avance sur Valentino Rossi et 47 sur Maverick Viñales. C’est aussi la 64e victoire de l’Espagnol, toutes catégories confondues, la quatrième de la saison (en huit GP !). En plus, la prochaine course se tiendra au Sachsenring (Allemagne), un circuit où Márquez est quasi intouchable.

Top 5 du Championnat du monde MotoGP 2018 après Assen

1. Marc Márquez (ESP/Honda) : 140 points

2. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 99 points

3. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 93 points

4. Johann Zarco (FRA/Tech 3 Yamaha) : 81 points

5. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 79 points

6. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 79 points

7. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 75 points

Le neuvième Grand Prix de la saison se déroulera en Allemagne au Sachsenring, du 13 au 15 juillet 2018.