Marc Márquez vient de prouver qu’il reste le maitre incontesté aux États-Unis. L’Espagnol vient de s’y imposer pour la sixième année de suite. Dix victoires au total sur le sol américain si l’on comptabilise ses succès glanés à Indianapolis et Laguna Seca.

Parti depuis la quatrième place sur la grille, après avoir reçu une pénalité lors des qualifications, le pilote officiel Honda a pris un bon départ et pointait déjà deuxième après quelques virages. Deux tours plus tard, il était en tête et plus personne de l’a revu. Il devance le poleman, Maverick Viñales. Auteur d’un départ moyen, comme à son habitude, le pilote Yamaha a perdu un peu de temps à l’entame de course. Mais une fois les chevaux lâchés, il a fondu sur Andrea Iannone et l’a doublé assez facilement. Il signe son premier podium de la saison.

Il faut saluer la performance d’Andrea Iannone, qui fait son retour aux affaires après plus d’un an de galère. L’ancien pilote Ducati termine troisième et s’offre son premier podium avec la marque d’Hamamatsu. Signe que les Suzuki reviennent au premier plan. Après s’être montré plutôt à l’aise en début de manche, Valentino Rossi n’a pas réussi à tenir le rythme des hommes de tête. Il échoue au pied du podium.

Andrea Dovizioso (5e) termine premier pilote Ducati et sauve de gros points dans l’optique du championnat du monde. Il s’est livré une belle passe d’armes avec le Français Johann Zarco (6e). L’autre grosse perf du jour est à mettre au crédit de Dani Pedrosa (7e). Titanium a roulé tout le week-end avec une fracture du radius (chute en Argentine). Tito Rabat (Avintia Ducati), Jack Miller (Pramac Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) complètent le top 10.

La grosse contre-performance du week-end est à mettre au crédit de Cal Crutchlow (19e). Le pilote du team LCR Honda a débarqué aux USA avec nouveau statut. Celui de leader du championnat du monde. Malgré une très bonne entame, il a chuté. Et que dire de Jorge Lorenzo (11e) ? Son avenir chez Ducati s’inscrit de plus en plus en pointillés.

Classement du championnat du monde MotoGP 2018

1. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 46 points

2. Marc Márquez (ESP/Honda) : 45 points

3. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) : 41 points

4. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 38 points

5. Johann Zarco (FRA/Tech 3 Yamaha) : 38 points

6. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) : 31 points

7. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 29 points

...

Le prochain Grand Prix se tiendra en Espagne, du 4 au 6 mai 2018, sur le circuit de Jerez en Andalousie.

crédit photo : motogp.com