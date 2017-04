Après deux contre-performances, Marc Marquez a enfin lancé sa saison 2017 en s’imposant au Grand Prix des Amériques, troisième course du championnat du monde MotoGP.

Le duel tant attendu entre Marc Marquez et Maverick Vinales n’a pas eu lieu sur le circuit d’Austin aux États-Unis. Auteur de la pole, Marc Marquez a pris un départ moyen et s’est fait surprendre par son coéquipier Dani Pedrosa au premier virage. Derrière les deux Honda officielles, on retrouvait Maverick Vinales, Valentino Rossi et Johann Zarco (Yamaha Tech3).

Rossi nouveau leader du championnat

Après quelques boucles, l’homme fort du début de saison, Maverick Vinales est parti à la faute. De ce fait, Rossi n’avait qu’à terminer sur ses roues dans les trois premiers pour recoller en tête du championnat. Mais ce dernier ne s’est pas contenté de faire l’épicier. Le Doctor est allé cueillir Pedrosa (3e) à quelques tours de l’arrivée pour s’offrir la 2e place et un troisième podium en trois course. Avec ce résultat, il s’empare seul de la tête du championnat du monde. À plus de 38 ans, l’espoir d’un dixième titre renait.

Zarco toujours aussi serein

Johann Zarco (5e) a failli être le meilleur « des autres ». Longtemps accroché à la 4e place, le Français s’est fait dépasser par Cal Crutchlow (Honda) juste avant la fin de la course. Après l’Argentine, Zarco signe un nouveau Top 5 et s’affirme comme le rookie le plus tenace. D’ici quelques épreuves, si des faits de course se produisent ou si les conditions de piste sont piégeuse, il pourrait très bien jouer les trouble-fête et s’immiscer dans le Top 3.

Lorenzo dans le Top 10

La lutte pour la 6e place fut âpre. Seulement quatre secondes séparent Andrea Dovizioso (Ducati), Andrea Iannone (Suzuki), Dani Petrucci (Ducati), Jorge Lorenzo (Ducait), Jack Miller (Honda) et Jonas Folger (Yamaha Tech 3). Avec cette 9e place, Lorenzo signe son meilleur résultat de la saison au guidon de la Ducati Desmoscedici GP17.

En plus de Vinales, quatre autres pilotes n’ont pas rallié l’arrivée : Aleix Espargaro (Aprilia), Sam Lowes (Aprilia), Loris Baz (Ducati) et Karel Abraham (Ducati).

Classement du championnat du monde MotoGP après 3 courses

Position Pilote Points 1 Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 56 points 2 Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 50 points 3 Marc Marquez (ESP/Honda) 38 points 4 Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 30 points 5 Cal Crutchlow (ANG/Honda) 29 points 6 Dani Pedrosa (ESP/Honda) 27 points 7 Johann Zarco (FRA/Tech 3 Yamaha) 22 points ... ... ... 16 Loris Baz (FRA/Ducati) 9 points

Retour en Europe pour le prochain GP

Le prochain Grand Prix marquera l’entame de la tournée européenne du MotoGP. La quatrième course du championnat du monde 2017 se déroulera en Espagne du 5 au 7 mai, sur le sublime tracé de Jerez en Andalousie.