On attendait une bataille à trois, entre Dovi, Marquez et Jorge Lorenzo. Mais ce dernier a mis fin à ses chances en chutant dans le premier virage alors qu’il s’élançait depuis la pole position. Gros highside pour l’Espagnol qui s’en sort plutôt bien. Il ne souffre "que" d’une dislocation à un doigt de pied.

C’est donc un duel auquel nous avons assisté. Dovi vs Marquez. Les deux hommes ont échangé à plusieurs reprises leur positon en tête de la course. Et ce fut très très chaud entre les deux hommes. Aucun ne voulant céder aux attaques de l’autre. Mais à trois tours de l’arrivée. Marquez a définitivement pris la tête. Dovi a tout tenté pour rester au contact. L’Italien savait que s’il restait au contact dans la ligne droite, il pourrait bénéficier du moteur de sa Ducati ainsi que du phénomène d’’aspiration. Mais le n°93 a fait le forcing pour se mettre à l’abri. Pour seulement six dixièmes, Marc Marquez s’impose donc à domicile.

En troisième position, on retrouve un inattendu Andrea Iannone (Suzuki). L’Italien réalisé sa course la plus solide de la saison. Il devance d’un cheveux son coéquipier Alex Rins. Dani Pedrosa retrouve des couleurs avec un top 5.

Il faut souligner l’incroyable performance d’Aleix Espargaro (Aprilia). Au guidon d’une machine inférieure à la concurrence, le pilote espagnol s’est arraché pour décrocher la sixième place à l’arrivée. Respect.

Que dire des Yamaha. C’est un Grand Prix catastrophique pour les Bleus. Néanmoins, Valentino Rossi a une nouvelle fois prouvé qu’il était un homme de course. Seulement dix-huitième lors des qualifications, l’Italien a fait une grosse remontée pour s’adjuger la 8e position. Pour sa part, Vinales conclu son week-end en 12e position. Le Français Johann Zarco (Tech 3 Yamaha) termine 14e. Au général, le Tricolore se bat toujours pour la place de meilleur pilote indépendant. A noter que Cal Crutchlow (LCR Honda) et Alvaro Bautista (Ducati Avintia) ont chuté.

Au classement du championnat du monde, Marquez continue d’accentuer son avance. A ce rytthme, il pourrait déjà être titré à trois courses de la fin du championnat. Il dispose de 72 points d’avance...

Classement du championnat du monde MotoGP après l’épreuve d’Aragon

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 246 points

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 174 points

3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 159 points

4. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) : 130 points

5. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 130 points

6. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 119 points

7. Danilo Petrucci (ITA/Pramac Ducati) : 119 points

8. Johann Zarco (FRA/Tech 3 Yamaha) : 112 points

Le prochain Grand Prix marquera le début de la tournée asiatique. A suivre, le Grand Prix de Thailande, du 5 au 7 octobre 2018.