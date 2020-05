Le cinquième Grand Prix virtuel de MotoGP s’est tenu ce dimanche 31 mai 2020 sur le mythique tracé de Silverstone en Angleterre. Huit pilotes se sont affrontés dans une course de dix tours. A noter la présence de Jorge Lorenzo qui était engagé avec l’équipe officielle Yamaha.

Les engagés MotoGP

Ducati Team : Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP : Jorge Lorenzo

Team Suzuki Ecstar : Joan Mir

Petronas Yamaha SRT : Fabio Quartararo

Pramac Racing : Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu : Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Team Gresini : Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing : Tito Rabat

En l’absence des frères Marquez et Maverick Vinales, Fabio Quarataro et Francesco Baganaia étaient annoncés comme les grands favoris du Grand Prix de Silverstone. Et pourtant, à la surprise générale, c’est Jorge Lorenzo qui a brillé. Le Majorquin s’est imposé pour sa première participation à une course en ligne. L’autre performance du jour est à mettre au crédit de Tito Rabat. Habitué à finir dans les dernières positions, le pilote Ducati a vraiment progressé. Il est aussi le seul pilote engagé sur cette course à ne pas être tombé. Malgré de nombreuses chutes, Fabio Quartararo arrache le podium dans le dernier tour aux dépens de Takaaki Nakagami, lui aussi auteur d’une course solide. Michele Pirro et Lorenzo Savadori complètent le top5 devant la déception du jour Francesco Bagnaia (7e) et Joan Mir (8e).

crédit photo : motogp.com