Le Grand Prix d’Espagne 2017 disputé sur le circuit de Jerez, le 7 mai a été incroyable :

début de course de folie de Johann Zarco qui a dépassé successivement Rossi, Vinales, Crutchlow, Iannone et Marquez avant de devoir rendre les armes en fin de course. Il échoue au pied du podium mais termine premier pilote Yamaha, premier indépendant et meilleur rookie. Le podium se rapproche. Vivement le Mans ! ;

première succès de la saison pour Dani Pedrosa. Il est parti devant et a su contenir la remontée de Marquez ;

les déboires du team Yamaha officiel, Maverick seulement 6e et Rossi 10e ;

Marc Maquez revient dans la lutte pour le titre : 3e du championnat à 2 points de Vinales et 4 de Rossi.

Découvrez ci-dessous les déclarations des principaux protagonistes à l’issue de cette course.

Johann Zarco, quatrième

« Je me suis tellement heureux de notre performance aujourd’hui. Jerez est un circuit compliqué, nous étions tous dans un mouchoir de poche en qualifications : le défi n’était pas facile à relever. En début de course, mon feeling était excellent, je me sentais à l’aise sur la moto. J’étais également en confiance. J’ai pu doubler quelques tops pilotes. Lorsque je me suis retrouvé second, j’étais bien. J’ai toutefois manqué de tomber à deux reprises et cela a permis à Marc de repasser. Après quoi, je me demandais ce qui allait se passer… Je n’arrivais pas à insister sur l’avant, car j’étais déjà à limite. Je suis resté troisième un long moment. Jorge m’a ensuite dépassé. Je pensais alors pouvoir maintenir l’écart. Mais là encore, il s’est montré plus régulier que moi dans les huit derniers tours. L’objectif était d’être sur le podium ou aussi proche que possible, ce que nous avons accompli aujourd’hui. Je suis ravi et je vais prendre un peu de repos afin d’être prêt pour ma course à domicile dans deux semaines. Je suis positif en prévision du rendez-vous au Mans. C’est probablement pour ça que tout semble aller dans le bon sens. Mais peut-être le plus difficile est encore à venir. Le meilleur moyen de gérer la pression que je m’apprête à ressentir au Mans est de profiter de chaque moment, de vivre dans le présent et d’apprécier notre travail. »

Dani Pedrosa, vainqueur

« C’était une course excellente. Je suis vraiment heureux, car cela n’a pas été aussi simple qu’il y parait. J’ai apprécié, mais j’ai dû rester concentré, puisque le grip de la piste était loin d’être parfait en raison des températures élevées. J’ai pu creuser l’écart, en faisant attention de ne pas trop en faire. Pourvu de pneus médiums, il était facile de commettre une erreur. J’ai d’ailleurs manqué de perdre l’avant durant la course ; une manœuvre qui m’a fait perdre quelques dixièmes. Je suis néanmoins parvenu à rejoindre la trajectoire. Je suis vraiment content pour l’équipe. Nous avons beaucoup progressé depuis la première course. Nous devons continuer ainsi, c’est positif pour le Championnat. »

Marc Marquez, second

« Je suis satisfait de cette deuxième place. Jerez est habituellement l’un des circuits les plus difficiles pour moi. J’ai réussi à imprimer mon rythme jusque dans les deux derniers tours, tout en essayant de revenir sur Dani. Après quoi je me suis dit qu’il était plus important de marquer ces points. Le comportement de mon pneu arrière était correct, mais j’étais davantage limité par l’avant. J’ai ainsi tenté d’adapter mon style de pilotage, même si ça s’est avéré difficile. Nous ne pointons plus qu’à quatre points du leader au Championnat et c’est le principal. Nous verrons ce dont nous sommes capables au Mans. D’ici là nous avons un Test important lundi. Au sujet de Zarco, il était déjà très impressionnant au Qatar. Il me rappelle mes débuts : agressif et cherchant à repousser ses limites. C’est la meilleure façon d’apprendre. Mine de rien, il est le premier pilote Yamaha à l’arrivée... »

Jorge Lorenzo, troisième

« C’est le meilleur cadeau que l’on pouvait me faire pour mes 30 ans. Ce podium est beaucoup plus important qu’une victoire. Tout le monde sait à quel point il est difficile d’être compétitif avec une moto aussi délicate, bien plus qu’avec la Yamaha. Jerez est l’un de mes circuits favoris et j’étais relativement rapide depuis le début du week-end. Même si nous avons connu quelques difficultés durant les qualifications, je savais malgré tout que j’avais le rythme. Celui de la course était d’ailleurs assez lent. J’ai pris mon temps pour doubler Zarco, mais lorsque je l’ai fait, j’ai été en mesure de creuser l’écart. Ce podium est la combinaison de nombreux facteurs, comme celui d’avoir accumulé des kilomètres. On ne devrait pas douter de moi ou de mon pilotage aussi facilement. J’ai travaillé dur pour arriver à ce résultat. Certains devraient garder la langue dans leur poche, au lieu de critiquer. Concernant Johann, j’adore son comportement : il travaille, s’entraîne beaucoup et lorsqu’il est sur la moto, il est déterminé. C’est un excellent pilote, même s’il doit encore apprendre certaines notions du MotoGP™. »

Maverick Vinales, sixième

« C’était une journée assez étrange. Au warm-up je m’étais senti plutôt bien, j’arrivais à être précis au freinage… Mais cet après-midi je n’avais plus le même feeling. J’ai eu l’impression d’être tout le temps à la limite, c’était vraiment bizarre. Ça a été compliqué des deux côtés du box. Nous devons regarder ce qu’il s’est passé, pour améliorer en vue des prochaines courses car nous avons perdu de précieux points pour le Championnat ce week-end. »

Valentino Rossi, dixième

« La course fut difficile, à l’image du week-end que nous avons connu. Je n’ai jamais vraiment eu un bon feeling avec la moto ainsi qu’avec les pneus. Nous avions pourtant travaillé dur pour tenter de gagner à l’accélération, malheureusement ça s’est avéré encore pire. Nous avions modifié un peu nos réglages mais j’étais aussi en difficulté avec l’avant. Sur la fin, j’ai dû considérablement ralentir car j’avais beaucoup de vibrations. Au final nous rallions l’arrivée, au terme d’un week-end qui fut compliqué pour toute l’équipe. Compte tenu de notre résultat de l’an passé, nous pensions être plus compétitifs. Nous devons essayer de comprendre ce qu’il s’est passé. Ce lundi, nous avons un Test, nous verrons. »

Le prochain Grand Prix, le 5e de la saison, se tiendra sur le circuit Bugatti du Mans, du 19 au 21 mai 2017. Rendez-vous sur motomag.com pour suivez les résultats.