Le suspense reste entier pour cette fin de saison MotoGP 2017. Andrea Dovizioso (Ducati) devait absolument contrer Marc Marquez et finir devant lui pour conserver une bonne chance d’être champion en fin d’année à Valencia. Et c’est chose faite.

Un remake de l’Autruche, mais sous la pluie

Sous la pluie, les deux hommes ont offert un spectacle incroyable dans les trois derniers tours de la course, se dépassant à de multiples reprises. Comme en Autriche, Andrea Dovizioso a su résisté au champion du monde en titre. Et comme en Autriche, Marquez a tenté une attaque très audacieuse dans la dernière chicane du tracé. En vain. Avec cette victoire, Dovi recolle au championnat. Il n’a plus que 11 points de retard sur son principal rival.

Vinales dit surement adieu au titre

Le titre se jouera probablement à deux. En effet, Maverick Vinales, le 3e prétendant à la couronne n’a pas réalisé une bonne course. Il est vrai que la Yamaha version 2017 n’a jamais performé sous la pluie cette saison. Et cela s’est une nouvelle fois confirmé lors du GP du Japon où il n’a fait que pleuvoir pendant trois jours. Résultat ? une 14e place lors des qualifications et une maigre 9e place à l’arrivée de la course. A moins que Dovi et Marquez ne se cassent les jambes, Vinales n’a vraisemblablement plus aucune chance d’être champion du monde 2017.

Suzuki retrouve des couleurs

On retiendra aussi de ce GP, la belle course Danilo Petrucci (Pramac Ducati). L’Italien monte pour la 4e fois de l’année sur le podium. Sur le sol japonais, les Suzuki ont retrouvé des couleurs : Andrea Iannone (4e) devance Alex Rins qui obtient son meilleur résultat de la saison.

Dommage pour Johann Zarco. Le Français, auteur de sa deuxième pole position en MotoGP n’a pas réussi à résisté aux Ducati et Honda. Mais il termine néanmoins à la 8e place. Mais il est surtout le premier pilote Yamaha à l’arrivée.

Le prochain Grand Prix se tiendra en Australie, dans une semaine, du 20 au 22 octobre 2017.

