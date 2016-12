Limoges et Evaux-Les-Bains entrent dans la boucle

Limoges, préfecture de la Haute-Vienne, et Évaux-les-Bains dans la Creuse, rejoignent la grande famille des villes étapes du Moto Tour.

Nouvelle ville de départ de l’édition 2017, Limoges reçoit pour la première fois, les 7 et 8 octobre, la grande famille du Moto Tour. C’est une première aussi pour Évaux-les-Bains, station thermale de la Creuse située entre Aubusson et Montluçon.

Le Moto Tour 2017 fait ensuite halte à Issoire (Puy-de-Dôme) pour une journée sur circuit très appréciée en octobre dernier, puis à Toulon (Var), ville d’arrivée de cette nouvelle édition, les 14 et 15 octobre 2017, sur les plages du Mourillon.

De nouvelles façons de participer

2016 a vu naître la Formule Duo. Option Sports Événements innove encore en 2017 avec la Formule Relais. Pour celles et ceux qui rêvent du Moto Tour mais n’envisagent pas de parcourir 3 000 km en une semaine, la Formule Relais permet à deux pilotes de prendre le guidon successivement sur la même machine pour rallier Limoges à Toulon.

Après le succès sportif qui a conduit deux couples à terminer dans les dix premiers de l’édition 2016, la Formule Duo est reconduite sur le Moto Tour 2017. Duo et Relais sont récompensés par un trophée à l’arrivée au même titre que les Scooters, les Féminines et les Vétérans.

Encore plus de sport

Le Moto Tour 2017 met l’accent sur le sport avec plus de spéciales routières et moins de bases chronos. Très appréciée, la journée circuit à Issoire est reconduite avec ses sessions Vitesse et Endurance.

Une grande étape Marathon est aussi au programme.

Afin d’équilibrer les grandes familles de machines, les catégories Motos sont légèrement modifiées. Les classements par catégorie seront ouverts aux 125, 750 (126 à 750 cm3), Unlimited (plus de 750 cm3), 3 et 4 Roues et Classiques (immatriculées avant le 31/12/1991).

Convivialité

Village ouvert au public, expositions et animations, proximité du paddock… Le Moto Tour 2017 soigne sa convivialité dans chacune des villes étapes. Chaque soir, un dîner ouvert à tous est proposé, en option, lors de l’inscription. Un grand dîner final et festif est offert à tous les pilotes à l’arrivée à Toulon.

La Formule Solo, qui permet aux pilotes sans assistance de participer dans le confort (hôtel et transport des bagages), est reconduite en 2017.

Enfin, pour faciliter les inscriptions, les engagements de ce Moto Tour 2017 se font exclusivement en ligne. Autre bonne nouvelle, le tarif des engagements est à la baisse : 1 600 € pour l’engagement simple et 2 500 € en formule Solo.

Les inscriptions au Moto Tour 2017 en ligne sont d’ores et déjà ouvertes sur : www.moto-tour.com/inscription/

