Ce numéro s’inscrit sous le signe des grosses sensations, dans des registres bien différents. Avec un essai d’hyper-roadsters sur route et sur circuit, un test de plaquettes de freins prêtes à mordre, un voyage en Iran, où l’accueil est des plus chaleureux et un focus sur le MotoGP marqué par l’éclat du Français Quartararo. Les plus pragmatiques trouveront aussi un match de 650 sport-GT, le bilan à 9000 km de notre moto chinoise en essai longue durée et une analyse sur l’avenir de la moto en ville après les élections municipales.