Noël approche et le salon de Milan tombait à point nommé pour nous faire rêver avec une avalanche de nouveautés - motos et équipements - présentées bien sûr dans ce numéro. Dont nombre de machines sympas et à prix modéré. Les impatients trouveront deux comparatifs (trails et muscle bikes) et l’essai d’un insolite 3-roues. Côté « consomotards » nous avons fait le tour des solutions pour amenuiser le bruit dans le casque et vous proposons livres et jeux à déposer au pied du sapin. Joyeuses fêtes avec Moto Magazine !