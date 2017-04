Actu : Les manifestations anti « sécurité rentière » les 13 et 14 mai à l’initiative de la FFMC ; le point sur l’Endurance après les 24 Heures du Mans ; une interview de Johann Zarco, brillant rookie en MotoGP ; portrait d’Anne-France Dautheville, motarde, écrivaine et voyageuse

Essais nouveautés : Suzuki V-Strom 650 XT, Ducati Monster 797, Honda CMX 500 Rebel, Kymco AK 550 et Yamaha YZF-R6 Comparatif : Yamaha 700 Tracer contre Kawasaki 650 Ninja Occasion. Kawasaki ER-6n & f Pratique : Vérifier plaquettes et disques de frein ; confiscation du véhicule, la parade devient difficile ; aborder sereinement les gravillons ; balade dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Dossier Vintage(40 pages) .

1 Essais. Yamaha SCR 950, Moto Guzzi V7 III et Honda CB 1100 RS et EX

2 Match. Harley-Davidson Forty-Eight contre Triumph Bobber

3 Test équipements. 8 vestes néoclassiques pour allier style et protection