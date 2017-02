L’édito du Moto Magazine 335 de mars 2017

Laisse le bon temps rouler Le mois de mars annonce l’arrivée du printemps et des premiers beaux jours. Et ce numéro une avalanche de nouveaux modèles, déjà à l’essai. Deux roadsters sportifs, quatre hypersports en comptant leurs variantes « piste », deux routières dont une pour les jeunes permis, deux néorétros, scrambler et café-racer, et trois déclinaisons de la BMW R 1200 GS qui continue (...)