David Checa, Niccolò Canepa et Mike Di Meglio s’imposent au guidon de la GMT94 Yamaha devant le champion du monde en titre, le Suzuki Endurance Racing Team (SERT) avec Vincent Philippe, Etienne Masson et Alex Cudlin et le Honda Endurance Racing avec Julien da Costa, Sébastien Gimbert et Freddy Foray qui décrochent leur premier podium de la saison.

Coups de théâtre et rebondissements

De coups de théâtre en rebondissements, le suspens a été ménagé de bout en bout lors des 8 Hours of Slovakia Ring. Après le holeshot magistral de Vincent Philippe pour le SERT, la lutte pour le commandement a opposé deux Australiens, Josh Hook pour le F.C.C. TSR Honda et Broc Parkes pour le YART Yamaha Official EWC Team. Parti prudemment en raison de la température de piste élevée, le GMT94 Yamaha s’est rapidement mêlé de la bagarre en tête alors que le Suzuki Endurance Racing Team était retardé par une petite sortie de piste et une crevaison.

Premiers rebondissements

Un peu après trois heures de course, le premier coup du sort a touché le F.C.C. TSR Honda, retardé par des soucis de coupure moteur. F.C.C. TSR Honda va perdre beaucoup de temps au stand et termine la course 21e.

Alors que la victoire semblait devoir se jouer entre le YART Yamaha Official EWC Team et le GMT94 Yamaha, le YART a perdu trois tours pour résoudre un souci de tendeur de chaîne. La Yamaha autrichienne termine au pied du podium.

En embuscade depuis le début de la course, SERT, Maco Racing, Bolliger Team Switzerland et Honda Endurance Racing voyaient ainsi s’éclaircir la voie vers le podium. Maco Racing n’a pas pu concrétiser en raison d’une chute et le Bolliger Team Switzerland a été retardé par des soucis électriques.

Vidéo : le final des 8H of Slovakia Ring

Grande finale du FIM EWC à Suzuka

La passe d’armes finale pour la deuxième place s’est donc jouée entre le SERT et le Honda Endurance Racing. Le SERT s’impose et conserve ainsi sa place de leader au classement provisoire du championnat FIM EWC 2016-2017 avec un seul point d’avance sur le GMT94 Yamaha avant la grande finale qui aura lieu fin juillet aux Suzuka 8 Hours.

La Coupe du Monde pour Yamaha Viltaïs Experiences

Même scénario à coups de théâtre en Superstock dont la finale de la Coupe du monde se jouait aux 8 Hours of Slovakia. Moto Ain CRT, favori après les essais, semblait tenir la victoire et la Coupe du monde mais une chute spectaculaire après 3 heures de course les a éloigné du podium.

Au guidon de la Yamaha Viltaïs Experiences, Florian Alt et Bastien Mackels ont pris la tête de la catégorie. Mais durant la dernière heure de course, le Völpker NRT48 Schubert Motors a réussi à prendre le meilleur. Première machine Superstock, cette BMW allemande confiée à Stefan Kerschbaumer, Jan Buhn et Julian Puffe termine 5e à l’arrivée et remporte aussi le EWC Dunlop Independent Trophy et la prime de 4 000 € du vainqueur.

Pour le Yamaha Viltaïs Experiences, la 2e place Superstock a un gout de victoire car elle lui suffit pour décrocher pour un point seulement la Coupe du Monde FIM EWC devant Moto Ain CRT. Les Italiens du No Limit Motor Team avec Niccolò Rosso, Kevin Manfredi et Andrea Boscoscuro complètent le podium Superstock en Slovaquie.

Prochain rendez-vous pour le FIM EWC 2016-2017 : le 40e anniversaire des 8H de Suzuka, le 30 juillet au Japon, qui sera aussi la grande finale de ce championnat