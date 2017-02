BMW K 1600 GT : la septième vitesse

Poids pachydermique ? ben, c’est vrai, faut faire un peu attention à l’arrêt et au dessous de 10 km/h sinon, après, c’est oublié.. Sinon, c’est une GT, et une des plus abouties, avec laquelle je peux me taper 1000 bornes par jour sans (...)