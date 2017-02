Le 13e Salon de la moto et du quad de Charleville-Mézières (Ardennes) se déroule les 4 et 5 mars 2017.

Programme

Le moto-club Les garennes blues a concocté un programme des plus appétissants pour les motards :

présence des concessionnaires de la région, exposition des nouveaux modèles 2017 ;

marché de l’occasion ;

exposition et vente d’accessoires, vêtements, services, associations et Sécurité routière ;

animations permanentes avec plusieurs spectacles par jour :

Urban trial show avec Julien Perret

Team No limit pour un show de stunt et drift

banc de puissance

tombola.

Horaires

Samedi 4 mars de 14h à 19h

Dimanche 5 mars de 9h à 18h

Tarif d’entrée : 2 € la journée.

Tourisme

Dans les Ardennes, plus de 80 hôtels, campings et résidences de tourisme, gîtes et chambres d’hôtes sont engagés pour l’amélioration de la qualité du séjour des motards et mettent à leur disposition :

un garage ou un parking sécurisé pour leur moto,

un système de séchage pour leur équipement,

le matériel minimum pour les petites réparations,

le service de boissons chaudes,

les informations touristiques et de services utiles à leur séjour dans la région.

Informations

Plus d’informations sur le salon : www.mc-garennesblues.com

Itinéraires motards, road-books et liste des hébergements Accueil motards sont disponibles sur les sites internet Ardennes à moto et de la Champagne et l’Ardenne à moto