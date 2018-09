Airbags : améliorations techniques mais caractère indispensable à démontrer

Au fil des ans, les airbags pour motards améliorent leurs performances. Trois modèles se font notamment remarquer par leur autonomie et leur rapidité de mise en œuvre. Pour autant, ces améliorations ne garantissent pas une efficacité infaillible en cas d’accident comme l’atteste une étude. Moto Magazine vous détaille tous ces points.

Transition écologique et deux-roues motorisés

La moto sera-t-elle sacrifiée sur l’autel de la transition écologique ? Apparemment non ou, du moins, pas tout de suite. Le gouvernement nous a même concocté un plan en 11 points pour que nous puissions continuer à nous déplacer au guidon. Si c’est pas une bonne nouvelle, ça !

Observatoire du 80 km/h contre la désinformation du gouvernement

Un comité d’évaluation du 80 km/h vient de voir le jour pour analyser les chiffres de l’accidentalité depuis l’entrée en vigueur de cette mesure. La FFMC fait partie du noyau dur des associations d’usagers réunis autour de 40 Millions d’automobilistes. L’enjeu est de taille, le gouvernement s’étant engagé à la remiser au placard si les résultats n’étaient pas probants.

Matchs trail : efficacité pure route/TT et esprit économique originel

Un trail c’est une machine à réaliser ses rêves : voyager loin, jouer dans les chemins, et retrouver ses copains. C’est avec Gilles Salvador, un ancien du Dakar, que nous avons testé la nouvelle BMW F 850 GS et la Triumph Tiger 800 XCA. Et c’est sur une trace de la Trans Euro Trail (TET) que la Honda CRF 250 Rally et la Royal Enfield 410 Himalayan ont fait valoir l’esprit originel du trail, chacune à leur manière…

Madone des Motards à Porcaro

La Madone des Motards rassemble chaque année un nombre grandissant de visiteurs de toutes origines à l’occasion de la fête paroissiale de Porcaro, dans la plus pure tradition des « pardons » bretons. Cette année, ils étaient près de 15 000 à rejoindre la bénédiction des motards à l’occasion de la fête de l’Assomption dans ce petit village du Morbihan. Faut-il y voir un regain pour la foi chrétienne dans le monde motard ?

Voyage : rouler à 5 000 mètres sur la cordillère des Andes

Entre océan et montagnes, froid et chaleur, végétation tropicale, déserts, volcans et lacs, remonter la plus longue chaîne continentale au monde du sud au nord, la cordillère des Andes, est en tout point une aventure sensationnelle, qui plus est, si elle est vécue en duo et à moto ! Embarquement pour un périple de six mois et 10 000 km sur une Honda 250 CRF Rally.

Et aussi

Les événements du mois, Motor & Souls, l’Alpes Aventure Motofestival, le Simple Fest, un rassemblement moto et rock initié par la Mutuelle de Motards ; l’essai de la Harley-Davidson FXDR 114, des Piaggio MP3 350 et 500 et de la Benelli TRK 502 X « permis A2 » ainsi qu’un match de GPS moto.

Moto Magazine n°351, octobre 2018

116 pages

4,90 € en kiosque à partir du jeudi 27 septembre 2018.

Chaque mois, Moto Magazine traite des sujets de société liés à la pratique du 2-roues, publie les essais des nouvelles motos et des tests d’équipements sans concession. Pour le recevoir chez vous, en France ou à l’étranger, voyez nos offres d’abonnement ici. Avec votre abonnement "papier", vous pourrez également consulter en version numérique tous les mensuels publiés depuis début 2013 sur votre ordinateur, tablette et smartphone.