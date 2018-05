Pas question, au retour des beaux jours, de bouder notre plaisir d’être à moto en cédant aux invectives des empêcheurs de tourner en rond de tout poil. Même s’ils tentent de donner de la voix, à l’instar du collectif Ras Le Scoot interviewé ici, ils n’ôteront rien à la joie que nous procure une belle virée à moto au guidon, par exemple, de la nouvelle Yamaha Tracer 900, de l’Aprilia Shiver A2 ou encore d’une Harley-Davidson Sportster 1200 Forty-Eight Special ou Iron, toutes testées dans ce numéro.

Non au 80 km/h

À un mois de son entrée en vigueur, le 80 km/h est plus que jamais au cœur de la tourmente. Massivement contestée par les usagers, FFMC en tête, cette mesure est désormais critiquée par les élus, y compris ceux de la majorité présidentielle. Le ministre de l’Intérieur, lui-même, a rejoint le camp des sceptiques. Le début de la fin du 80 km/h ?

Gold Wing

Profondément remaniée, pour ne pas dire littéralement réinventée, la nouvelle Honda Gold Wing attise bien des curiosités, à commencer par celle des propriétaires de l’ancienne mouture. Pour départager les deux générations de cette GT de légende, nous les avons tout simplement confrontées, voire disséquées. Un dossier complet de 16 pages pour tout savoir du vaisseau amiral Honda, ancien et nouveau.

Bobber

Après cette virée au guidon de la fastueuse et plantureuse Gold, nous vous proposons un ride « on the wild side », au guidon de deux bobber, un créneau branché sur lequel tous les fabricants s’invitent. Et puisque le style bobber puise ses racines aux USA, nous avons choisi d’opposer l’Américaine Indian Scout Bobber à la très british Triumph Bonneville Bobber Black.

Dossier garantie. Pas question de céder au coup de la panne

Les motos modernes ont gagné en fiabilité, c’est incontestable. De là à prétendre qu’aucune ne vous fera le coup de la panne, n’exagérons rien. Par chance, plusieurs garanties existent pour vous couvrir, pendant 2 ans a minima, en cas de défaillance de votre monture. Notre dossier fait le point sur les différentes garanties et sur la façon de les mettre en œuvre.

Test bagagerie étanche

À l’approche des grandes migrations estivales, nous nous sommes intéressés à la bagagerie en soumettant à l’épreuve de la route 10 sacs et sacoches étanches. Un bon moyen de savoir s’ils tiennent leur promesse, face à l’orage bien sûr, mais aussi en termes de capacité d’emport et de commodité d’usage. Un dossier indispensable à la veille des vacances.

Vacances toujours

Pérégrinations toujours, nous vous proposons des conseils de conduite pour rouler en groupe et en sécurité, le guide 2018 des étapes Moto Magazine qui recense une centaine d’établissements pour vous accueillir au fil de vos balades et enfin un road book en Catalogne, terre du prochain GP et des frères Márquez.

Moto Magazine n°348, juin 2018

132 pages

4,90 € en kiosque à partir du jeudi 31, mais 2018.

