Votre magazine préféré fait la part belle au rêve en cette période de fin d’année avec les nouveautés du dernier salon de Milan mais n’en oublie pas pour autant de défendre la pratique de la moto. Notamment avec un dossier à charge contre les ralentisseurs, dangereux pour nous motards, et qui accroissent en outre nuisances sonores et pollution. Vous y trouverez le mode d’emploi pour interpeler votre mairie. Bonus - si l’on peut dire - nos essais, un comparatif d’américaines et une virée exotique au Togo, embarqué sur un mototaxi. Voici les mots-clés de ce numéro double.

« Z »

Une lettre qui lie, dans nos actus, un hommage aux prouesses du pilote français Johann Zarco en MotoGP cette saison, l’innovation en matière de manifestation contre les Zones de circulation restreintes et le retour de l’historique Z chez Kawasaki avec les Z 900 RS et RS Café, dans nos pages Salon.

Trail Adventure

C’était la catégorie la plus en vue au salon de Milan avec plus d’une dizaine de nouveaux modèles dont la Ducati 1260 Multistrada, la Honda 1000 Africa Twin Adventure Sports, le proto KTM 790 Adventure et la nouvelle gamme Triumph Tiger. On vous rend compte aussi, dans nos actus, du BMW GS Trophy Qualifier.

Cadeaux

Nous vous présentons ce mois-ci une dizaine de nouveaux livres et BD que vous pourriez offrir ou vous offrir pour Noël. Et si ça ne suffit pas, il y a d’autres ouvrages et DVD disponibles sur notre boutique motomag.com

Américaines

C’est une histoire d’héritage mécanique que l’on vous raconte au travers de ce match entre la Harley-Davidson Heritage Classic et l’Indian Springfield. Alors que la première évolue avec un moteur et une partie-cycle très modernisés, la seconde devient du coup la gardienne du temple du V-twin à l’ancienne. Vibrant !

Casse-gueule

Notre dossier met en exergue le danger avéré pour nous motards des différents types de ralentisseurs mais aussi leur impact sur la mortalité pour cause de pollution en ville. Nous vous donnons aussi les clés pour intervenir auprès de votre mairie pour les faire enlever ou a minima les faire mettre aux normes.

Résistance

Parmi les 9 jeans renforcés testés sur route et au laboratoire, jusqu’à la rupture du tissu (notre photo de couverture) certains résistent jusqu’à 5 fois plus qu’un jean ordinaire. De gros progrès donc pour ce vêtement idéal en usage urbain.

Mototaxis

Ce n’est pas en Goldwing aux alentours des aéroports parisiens que l’on vous emmène, mais à Lomé au Togo sur des 125 chinoises qui transportent employés ou familles grâce à de l’essence de contrebande…

Moto Magazine n°343, décembre 2017 - janvier 2018

132 pages

4,90 € en kiosque

En vente dans la boutique en ligne :

5 € en version papier

Moto Magazine n°343, décembre 2017 - janvier 2018