C’est sous un soleil de plomb et une chaleur harassante que les pilotes des différentes catégories se sont livrés bataille sur le magnifique tracé du circuit de Magny-Cours. Pas un seul nuage, une piste à près de 60 degrés, des pilotes bouillants d’en découdre. C’est sous ces conditions météo difficiles pour les hommes commes les machines que le public venu en masse a pu assister à de belles bagarres.



Super Kenny Foray

En catégorie reine, la caégorie Superbike, Kenny Foray n’a laissé aucune chance à ses adversaires pendant les essais chronométrés. Le pilote orléanais a en effet effectué le meilleur tour de chaque séance qualif. Lors de la course 1, il réalise le holeshot et ne laissera aucun de ses poursuivants passer devant ses roues. Jérémy Guranoni parti 3 sur la grille de départ monte sur la 2ème marche du podium. La 3ème est quant à elle attribuée à Morgan Berchet qui avait réalisé le 2ème meilleur temps de la Q1.

La course 2 verra également finir Kenny Foray (BMW S1000RR Tecmas) en première position devant Jérémy Guarnoni (Kawasaki ZX10R Tech Solutions) après une bagarre rappelant la 1ère course de Lédenon avec de multiples dépassements entre les 2 pilotes jusqu’au dernier tour. Christophe Ponson (Yamaha R1) complète le podium.

La prochaine manche aura lieu les 14 et 15 juillets prochain sur le tracé physique de Pau Arnos (64).