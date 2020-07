Les Grands Prix de vitesse reviennent sur les écrans de Canal+ après une longue trêve forcée. Très attendu, cette première épreuve MotoGP de la saison (la deuxième pour les Moto2 et Moto3, qui avaient roulé en mars au Qatar) a lieu du mercredi 15 au dimanche 19 juillet, sur le circuit de Jerez en Espagne.

Les meilleurs pilotes du monde reprendront la piste mercredi 15 juillet pour une journée de test exceptionnelle. À cette occasion, Canal+ Decalé diffusera un « débrief » à 20 h 15. En direct des paddocks, les consultants Jules Deremble et Randy De Puniet décrypteront les premières performances des pilotes.

En préambule du MotoGP, le programme La Grille reprendra du service dimanche 19 juillet à 13 h 30. Les Français Fabio Quartararo et Johan Zarco seront invités au micro de Jules Deremble pour partager leurs appréhensions avant le départ, leur préparation durant le confinement, les conditions de leur reprise particulière et les mesures anti-covid adoptées. Enfin, Randy De Puniet roulera sur le circuit de Jerez. Équipé de caméras embarquées, il livrera toutes les spécificités du circuit espagnol.

Comme à leur habitude, les abonnés à Canal+ pourront suivre les essais, les sessions de qualifications et les courses de chaque catégorie tout au long de cette première manche. Diffusées sur les chaînes Canal+ et Canal+ Decalé, les courses Moto 2 et Moto 3 seront commentées par Laurent Rigal et Jules Danilo, celles du MotoGP par David Dumain et Louis Rossi.

PROGRAMME DES DIFFUSIONS

MERCREDI 15 JUILLET 2020

20 h 15 : DÉBRIEF JOURNÉE D’ESSAIS CANAL+ DECALÉ

VENDREDI 17 JUILLET 2020

08 h 55 : MOTO3 - ESSAIS 1 CANAL+

09 h 45 : MOTOGP - ESSAIS 1 CANAL+

10 h 50 : MOTO2 - ESSAIS 1 CANAL+ DECALÉ

13 h 10 : MOTO3 - ESSAIS 2 CANAL+

14 h 00 : MOTOGP - ESSAIS 2 CANAL+

14 h 55 : MOTO2 - ESSAIS 2 CANAL+ DECALÉ

SAMEDI 18 JUILLET 2020

08 h 55 : MOTO3 - ESSAIS 3 CANAL+

09 h 45 : MOTOGP - ESSAIS 3 CANAL+

10 h 50 : MOTO2 - ESSAIS 3 CANAL+

12 h 30 : MOTO3 - QUALIFICATIONS 1 CANAL+ DECALÉ

12 h 50 : MOTO3 - QUALIFICATIONS 2 CANAL+ DECALÉ

13 h 15 : MOTOGP - ESSAIS 4 CANAL+

14 h 00 : MOTOGP - QUALIFICATIONS 1 CANAL+

14 h 15 : MOTOGP - QUALIFICATIONS 2 CANAL+

14 h 55 : MOTO2 - QUALIFICATIONS 1 CANAL+ DECALÉ

15 h 23 : MOTO2 - QUALIFICATIONS 2 CANAL+ DECALÉ



DIMANCHE 19 JUILLET 2020

08 h 15 : MOTO3 - WARM UP CANAL+

08 h 45 : MOTO2 - WARM UP CANAL+

09 h 15 : MOTOGP - WARM UP CANAL+

10 h 50 : MOTO3 - GP D’ESPAGNE CANAL+

11 h 40 : MOTO3 - DÉBRIEF CANAL+

12 h 00 : MOTO2 - GRILLE CANAL+

12 h 15 : MOTO2 - GP D’ESPAGNE CANAL+

13 h 15 : MOTO2 - DÉBRIEF CANAL+

13 h 30 : MOTOGP - LA GRILLE CANAL+

14 h 00 : MOTOGP - GPD’ESPAGNE CANAL+

14 h 45 : MOTOGP - DÉBRIEF CANAL+